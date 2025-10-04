Milojević: Biće sigurno zahtevna utakmica, Napredak ima veoma snažan kolektiv

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je danas da očekuje da će predstojeća utakmica Super lige Srbije protiv Napretka iz Kruševca biti veoma zahtevna i dodao da rival njegove ekipe u tom duelu ima izuzetno snažan i kompaktan tim.

„Biće sigurno zahtevna utakmica. Napredak je jedan dosta jak kolektiv. Izdvojio bih Majdevca, koji im se vratio i koji im mnogo znači, zatim kapitena Bastajića i Šarića. Imaju i dosta dobrih igrača u odbrani, poput Bukorca. Generalno poseduju veliki broj kvalitetnih fudbalera. Ono što Napredak oduvek krasi jeste kompaktnost, a sa dolaskom novog trenera sigurno će iz utakmice u utakmicu izgledati sve bolje. Imaju snažan kolektiv i podršku navijača, koji uvek ispune tribine do poslednjeg mesta“, naveo je Milojević, a preneo sajt kluba.

Crvena zvezda će u nedelju od 19 časova na gostujućem terenu u Kruševcu igrati protiv Napretka, u utakmici 11. kola Super lige Srbije.

Beogradski crveno-beli su, nakon osam odigranih mečeva u dosadašnjem delu prvenstva, prvi na tabeli sa 24 boda, dva više i utakmicom manje od drugoplasiranog Partizana, dok Napredak zauzima poslednje, 16. mesto sa sedam bodova iz 10 mečeva.

Crvena zvezda je u četvrtak na gostujućem terenu odigrala utakmicu drugog kola Lige Evropa protiv Porta, u kojoj je izgubila 1:2, a Milojević je rekao da, uprkos tome što nema mnogo vremena za pripremu, njegova ekipa mora da bude spremna za meč protiv Napretka.

„Sinoć smo se kasno vratili i nećemo imati mnogo vremena za pripremu, ali mi smo profesionalci i moramo da budemo spremni za tu utakmicu“, kazao je trener Crvene zvezde.

Milojević je naveo da će nakon današnjeg treninga znati koji igrači će biti spremni za meč protiv Napretka i dodao da se nada da će njegova ekipa izaći iz „mini krize“ sa povredama.

„Mislim da je loša sreća u pitanju, ali šta da radimo, idemo dalje, moramo da prevaziđemo i to. Uvek kažem, posle kiše dođe sunce, i nadam se da će moji igrači pre svega biti zdravi i da neće zadobiti teške povrede kao što je Babikina. Podsetimo se da nisu bile lake ni povrede Radeta Krunića i Aleksandra Kataija. Nadam se da ćemo uspeti da izađemo iz te mini krize sa povredama i da ćemo imati sve igrače zdrave, kako bi mogli da konkurišu za tim“, izjavio je Milojević.

Posle utakmice protiv Napretka sledi reprezentativna pauza, a Milojević je rekao da će ona prijati njegovoj ekipi i da se raduje tome što će nakon nje na raspolaganju imati Krunića i Kataija.

„Sigurno će prijati pauza, ali mislim da ću imati nešto veći broj igrača koji će ostati sa nama. Ostaje nam prostora i da se odmorimo, ali i da radimo. Ono što me posebno raduje jeste što ćemo posle pauze imati na raspolaganju Radeta Krunića i Aleksandra Kataija, tako da ćemo sledeći ciklus dočekati sa više igrača“, naveo je Milojević.

Trener Crvene zvezde naglasio je da je njegovom timu teško pala povreda Šavija Babike, koji je doživeo prelom fibule, i dodao da se nada će se gabonski krilni napadač brzo vratiti u njegovu ekipu.

(Beta)

