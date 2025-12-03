Milojević: Čekaju nas velika iskušenja, ali fokusirani smo prvo na Čukarički

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je danas da njegov tim očekuje serija teških utakmica, počevši od zaostalog meča Super lige sa Čukaričkim, kao i da poziva navijače da u što većem broju pruže podršku ekipi na domaćem terenu.

„Nekako se sve namestilo da nam sve bude u poslednjih sedam dana (Čukarički i Vojvodina u Super ligi, gostovanje Šturmu u Gracu u Ligi Evropa), ali takav je život, takav je fudbal. Sve su to neka iskušenja koja su pred nama, vredno ćemo trenirati i raditi i naravno gledaćemo utakmicu po utakmicu. U ovom trenutku nam je svima u glavi derbi protiv Čukaričkog sutra“, rekao je Milojević, preneo je klupski sajt.

Fudbaler Crvene zvezde dočekaće u četvrtak na stadionu „Rajko Mitić“ ekipu Čukaričkog, u zaostaloj utakmici šestog kola Super lige Srbije.

Zvezda, uz utakmicu manje, zauzima drugo mesto na tabeli Super lige Srbije sa 38 bodova, dok vodeći Partizan ima dva boda više.

Čukarički se nalazi na šestoj poziciji sa 23 boda, uz dve utakmice manje.

Milojević, koji je od 2012. do 2015. vodio Čukarički, pohvalio je trenera kluba sa Banovog brda Milana Lešnjaka, kao i rezultate koje je beogradski tim ostvario.

„Čukarički je jedan od naših vodećih klubova, tako se pozicionirao prethodnih godina. Forsiraju mlade igrače, kao neko ko je bio tamo i ko poznaje sistem, znam kako radi gospodin Obradović (Dragan), kao i Matijašević (Vladan). Imaju stalno tendeciju da napreduju, tako da mislim da je Čukarički u ovom trenutku stabilan superligaš. Verujem da će se i sa rosterom koji imaju boriti za mesto u Evropi“, dodao je Milojević.

Trener Zvezde rekao je da do kraja polusezone zbog povreda neće igrati Marko Arnautović, Šavi Babika i Vladimir Lučić.

„Imamo nekih malih prijavljenih povreda, ali videćemo posle treninga kakva je situacija. Nemanji Radonjiću je, na moj zahtev, ukinuta suspenzija od strane kluba. Igrač se izvinio svojim saigračima i stručnom štabu i obećao je da će izvršavati svoje obaveze kao i svi ostali igrači što je bio preduslov da se postupak okonča. Radonjić je vraćen u tim i od danas će normalno trenirati i biti u konkurenciji za ekipu“, istakao je Milojević.

Milojević je rekao da se nije nadao da će povreda Arnautovića u meču protiv rumunskog FCSB-a (1:0) biti ozbiljnija.

„Sigurno, nismo se tome nadali. Marko je pokazao svoju klasu i to koliko samim prisustvom znači ekipi, ali šta da radimo. Tako je kako je, nadam se da ćemo prebroditi i da će ostali igrači uspeti da nadomeste njegov izostanak“, dodao je on.

Milojević je na kraju pozvao navijače da u velikom broju podrže crveno-bele protiv Čukaričkog.

„Marakana ima posebnu draž kada su navijači prisutni. Svakako treba da dođu, nadam se da će nas vreme poslužiti. Ipak, u decembru smo mesecu, ali apelujem da ko god može, da dođe da nam pomogne. U situaciji smo da svaki navijač i svaki glas mogu da nam pomognu“, zaključio je Milojević.

Meč između Zvezde i Čukaričkog igra se u četvrtak od 19.00.

(Beta)

