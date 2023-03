Milojević: Da nastavimo sa dobrim rezultatima, ali nećemo potceniti Partizan

Trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević rekao je danas da očekuje da ekipa nastavi sa dobrim igrama i u predstojećem „večitom“ derbiju, kao i da Partizan nikada ne treba potceniti.

„Očekivanja su da nastavimo dobar trend igara i rezultata. Poštujemo rivala kao i uvek, oni jesu u situaciju u kojoj jesu, ali nikada ne treba potceniti Partizan“, rekao je Milojević na konferenciji za novinare u Beogradu.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće u petak od 19 časova Partizan, u utakmici 24. kola Super lige Srbije.

Zvezda pred 169. „večiti“ derbi ima 63 boda na prvom mestu Super lige Srbije, dok je Partizan drugi sa 13 bodova manje.

Milojević je naveo da veruje u svoju ekipu.

„Verujemo u sebe verujemo u to što radimo, imamo našu publiku naš teren i jednostavno ne mogu da prihvatim da imaju veću motivaciju od nas, bez obzira na bodovnu prednost i situaciju na tabeli“, rekao je on.

Trener crveno-belih istakao je da do kraja ima još dosta da se igra.

„Ima puno bodova u igri, naravno prednost je dobra, to nam daje samopouzdanje, međutim moramo da igramo do kraja, imamo obavezu i prema navijačima“, dodao je on.

Milojević je rekao da se slaže sa ocenom da je njegov tim favorit u derbiju.

„Jesmo favoriti, ali to se malo potencira i previše, to je posledica naše poslednje dve, tri utakmice“, istakao je on.

Milojević je rekao da mu promena trenera u Partizanu i dolazak Igor Duljaja ne pomaže u pripremi meča.

„Ne bih rekao da mi olakšava zato što su promenili trenera. Može to da bude šok terapija, da zbiju redove… Svaki trener donese nešto novo, novu energiju, novi pristup“, dodao je on.

Šef stručnog štaba Zvezde istakao je da važnost derbija zna da utiče na lošiju predstavu dva kluba.

„Jednostavno se napravi atmosfera na život i smrt. Utakmica prestiža i za narod, i slažem se da mnogo puta izostane predstava, jer ta važnost predstavlja opterećenje igračima“, rekao je on.

Milojević je dodao da se za evropska takmičenja ne može spremati kroz domaće prvenstvo.

„Spremamo se za najkvalitetnije takmičenje Ligu šampiona, bez obzira kakva grupa vam dođe bićete podređeni, mi ovde nismo podređeni“, ocenio je on i istakao da ekipi nedostaju jače utakmice.

„Na pripremama nam trebaju četiri jaka protivnika iz liga petica da vidimo mane i vrline“, rekao je on.

Milojević je istakao da je pred njegov prvi derbi bilo govora da Zvezda može da izgubi prednost, a da se sad ponovo priča da samo on može da izgubi.

„Sad kažu oni ne mogu da izgube ništa, znači samo ja mogu da izgubim“, rekao je on.

Milojević je istakao da je za derbi potreban dobar balans odgovornosti i zalaganja.

„Ali da to ne bude da igrači izađu u stresu“, istakao je on.

Trener crveno-belih ne očekuje drastične promene u protivničkom timu.

„Svestan je (Duljaj) ko su mu najkvalitetniji igrači. Možda bude promena sistema, može da nas iznenadi, ali u pripremi utakmice morate da se fokusirate većim delom na sebe“, rekao je on.

Milojević je dodao da nerešen rezultat ne bi bio neuspeh, ali da bi ostavio „gorak ukus“.

„Mi od početka imamo cilj da 26. maja budemo prvi… Zadnjih par godina smo dosta razmazili javnost jer pobeđujemo jako puno i nadamo se da ćemo te navike zadržati“, rekao je Milojević.

(Beta)

