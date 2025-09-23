Milojević: Detalji će odlučiti utakmicu protiv Seltika

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je danas da će detalji odlučiti predstojeći duel protiv Seltika u Ligi Evropa i da će inspiracija biti prednost njegove ekipe u tom duelu u Beogradu.

„Prednost je inspiracija. Igranjem ovakvih utakmica protiv izuzetno dobrog protivnika, ko se kome nametne. Seltik je velika ekipa koja igra jako dobro u svom prvenstvu. Ima mnogo detalja koji mogu da opredele utakmicu na jednu i na drugu stranu“, rekao je Milojević na konferenciji za novinare u Beogradu.

Fudbaleri Zvezde igraju u sredu od 21 čas na stadionu „Rajko Mitić“ protiv Seltika, utakmicu prvog kola Lige Evropa.

„Mislim da je Seltik izuzetno dobra ekipa sa izuzetno dobrim i iskusnim trenerom. (Brendan) Rodžers je jedan sjajan trener i strateg. Po meni favoriti u fudbalu ne postoje. Fudbal je igra inspiracije, momenta, trenutka i tako dalje. Seltik je ekipa pravljena za učešće u Ligi šampiona. Izuzetno jaka, dominantna, fizički jako dobra, imaju i dosta stranaca. Biće interesantna utakmica u svakom slučaju. Sudariće se dve dobre ekipe, voleo bih da bude dobra utakmica“, naveo je Milojević, koji je pozvao navijače Crvene zvezde da dođu u velikom broju i podrže njegovu ekipu.

Trener Crvene zvezde je rekao da se raduje što njegova ekipa takmičenje u Ligi Evropa počinje upravo utakmicom protiv Seltika.

„Nisu prošli Kairat, isto kao mi, prošle godine su bili učesnik Lige šampiona. Imamo u grupi mnogo ekipa koje bez problema mogu da igraju u Ligi šampiona. Seltik je izuzetno dobra i jaka ekipa, radujemo se što sutra počinjemo baš sa Seltikom“, kazao je Milojević.

Na pitanje kako bi ekipa trebalo da igra, uz primer Kairata koji je eliminisao Seltik u plej-ofu za Ligu šampiona, Milojević je rekao da to nije parametar.

„Sigurno je Seltik bio favorit, ima mnogo veće kvalitete nego što je odigrao protiv Kairata. Ništa ružno za ekipu Kairata, ali nisu to parametri. I oni imaju nekih problema, traže se kao i mi. Mislim da ćemo se dobro pripremiti za utakmicu“, naveo je on.

Milojević je izjavio i da neće započeti utakmicu u istom sastavu kao meč protiv Partizana, između ostalog i zbog promene u strategiji, i dodao da od svojih igrača traži da budu fokusirani od samog starta duela.

„Treba da postoji koncentracija i fokus od početka utakmice, kako se ne bi ponovile situacije kao protiv Pafosa, kad smo odmah primili gol“, rekao je trener Crvene zvezde.

Milojević je naveo i da njegov tim započinje takmičenje u Ligi Evropa sa igračima koji su još uvek u fazu privikavanja, ali da očekuje da će njegova ekipa pronaći odgovarajuću hemiju.

„Opet ćemo početi Ligu Evropa sa igračima koji nisu imali veliku minutažu, nisu sa nama prošli pripreme. Nemamo mnogo vremena, igramo na svaka tri dana, nemamo mnogo vremena za trening. Svesni smo svega toga. Sigurno očekujem iz utakmice u utakmicu da budemo sve bolji i bolji. Neki put treba vremena novim igračima. Nisu svi isti. Ja sam strpljiv, očekujem od njih da daju 100 odsto na treningu. Očekujem da ćemo naći odgovarajuću hemiju“, izjavio je trener Crvene zvezde.

Upitan je o motivaciji stranih fudbalera u svojoj ekipi, da li su motivisaniji za evropske utakmice više nego za domaće.

„Ne bih rekao da stranci nisu motivisani, razumeju. Imamo mnogo stranaca koji su igrali derbije u svojim državama. Derbi Zvezde i Partizana je specifičan, kod domaćih igrača izaziva drugačije emocije, ne bih se složio da su stranci manje motivisani. Ne dolaze oni samo zbog Evrope u Zvezdu, ali ovo su drugačiji mečevi u odnosu na domaće prvenstvo“, rekao je on.

(Beta)

