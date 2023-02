Milojević: Dobra forma Javora je razlog za oprez

BEOGRAD – Trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević izjavio je danas da je dobra forma Javora razlog za oprez.

Fudbaleri Crvene zvezde sutra od 14 časova igraju sa Javorom u Ivanjici u okviru 23. kola Superlige Srbije.

„Dobra forma Javora je razlog za oprez, ali oni su svakako protivnik koji nama tradicionalno ne prija. Sada su u trendu dobre forme, čvrsti, organizovani, igraju dobru odbranu, tranziciju ka napred i vole kada su domaćini, tako da nam je potrebna maksimalna ozbiljnost da bi ostvarili pozitivan rezultat. Svakako najveća opasnost preti od ubojitog trojca – Gigić, Kembel, Tanko, dosta toga se bazira na njima, ali i ostatak tima dobro odrađuje svoj deo posla i reč je o ekipi koju nije lako slomiti“, izjavio je Milojević za klupski sajt.

Dodao je da ne želi da komentariše uslove u kojima se igra utakmica.

„Ne bih o terenu, jer se to odmah uzme kao opravdanje, ali svakako kalkulišemo oko toga da je teren manji, da može biti mekši i nepogodniji za igru koju gajimo, međutim, nije to pitanje za mene, već za zajednicu koja licencira i kojoj je u interesu da svi tereni budu dobri, te da se igra najbolji mogući fudbal u Srbiji“, istakao je Milojević.

Osvnuo se trener „crveno-belih“ i na 169. derbi koji se igra na stadionu „Rajko Mitić“.

„Kad završimo tu utakmicu protiv Javora, okrećemo se večitom derbiju. Znamo šta je derbi, da cela Srbija prati tu utakmicu i da ona čini navijače ponosnima. Treba da ostanemo mirni, da mislimo o Javoru, da na to gledamo takmičarski i da je naša obaveza da pobeđujemo. Nemam stav oko termina da li je to dobro ili loše, koliko sam razumeo, to je mogućnost da navijači oba kluba dođu. Treba da napravimo atmosferu za fudbalski spektakl i da pošaljemo dobru poruku, te predstavimo navijačima ovu utakmicu kao svetkovinu na koju svi treba da dođu“, zaključio je Milojević.

(Tanjug)

