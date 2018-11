Milojević: Drugo poluvreme putokaz u Evropi

BEOGRAD – Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je da je zadovoljan drugim poluvremenom u porazu od Napolija (3:1) u Ligi šampiona i da je ono model po kom želi da igra njegov tim.

„Bila je dobra, zanimljiva utakmica. Mogu da je podelim na dva poluvremena, ono što smo želeli i spremali nismo baš odradili kako smo hteli. Drugo poluvreme je jedno koje smo odigrali najbolje na gostovanju, ono je putokaz kako treba da igramo i kako se igra u Evropi“, rekao je Milojević na konferenciji za medije u Napulju.

On je dodao da je ponosan i srećan kako je njegov tim odigrao.

Milojević naglašava da, uprkos eliminaciji, ekipa i dalje ima veliki motiv.

„Nema tu stvari koje bi posebno trebalo da kažem. Ovo je Liga šampiona, nismo bili u njoj 27 godina. Stadion će biti pun, kao i do sad, atmosfera vrela. Nema poente za neku motivaciju. Sam rezultat od 6:1… To su dovoljne stvari, imamo dosta motiva za PSŽ“, zaključio je Milojević, konstatujući da je zadovoljan kako su se navijači i kakvu su podršku dali.

Zvezda se od LŠ oprašta 11. decembra utakmicom u Beogradu protiv Pari Sen Žermena.

(Tanjug)