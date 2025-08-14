Milojević: Fokusirani smo samo na Mladost

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je danas da su njegovi igrači fokusirani samo na predstojeći meč protiv lučanske Mladosti, kao i da je naredni protivnik veoma iskusan, sa odličnim rezultatima u poslednjim godinama.

„Mladost je jedna iskusna ekipa, u poslednjim godinama beleže odlične rezultate, stalno su u plej-ofu. To je veliki uspeh za njih, čak su imali i šanse za Evropu. Jedna jako dobra ekipa… U fokusu je ova utakmica, kao i svaka prva naredna“, rekao je Milojević, preneo je klupski sajt.

Fudbaleri Zvezde gostovaće u petak ekipi Mladosti u Lučanima, u utakmici petog kola Super lige Srbije.

Zvezda je posle tri odigrane utakmice na prvom mestu Super lige Srbije sa devet bodova, dok je Mladost uz utakmicu više na sedmom mestu sa pet bodova.

Mladost je u prve četiri utakmice zabeležila po pobedu i poraz, uz dva remija.

„Nije samo Mladost, sve ekipe igraju tako, početak je prvenstva, dosta igrača dolazi i odlazi. Prelazni rok je u toku, može se reći da sve ekipe igraju promenljivo“, kazao je Milojević.

Trener Zvezde posebno je istakao dvojicu igrača Mladosti, golmana Sašu Stamenkovića i napadača Uroša Sremčevića, koji su nekada nosili crveno-beli dres.

„Mislim da je Stamenković jedan od najboljih golmana u ligi. Mislim da i Sremčević tek treba da dođe do svoje igre, on je jedno talentovano dete koje će svakako pružiti dobru partiju, u to sam ubeđen“, dodao je on.

Milojević je rekao da još uvek ne zna sastav za sutrašnji meč, kao i da računa na sve zdrave igrače.

„Osim kažnjenih igrača, za sada nemamo problema. Ivanićev (Mirko) oporavak ide u dobrom pravcu, videćemo u kom će stepenu moći da odgovori intenzitetu utakmice“, rekao je on.

Milojević se osvrnuo i na nastup svog tima u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv poljskog Leha (1:1), rekavši da su crveno-beli kontrolisali utakmicu.

„Protiv Leha smo igrali protiv rivala koji je došao da rizikuje, da juri rezultat, u deficitu od dva gola. Apsolutno smo kontrolisali utakmicu, kao što smo i hteli da ide u tom pravcu. Što se tiče discipline, to je fudbal i kartoni su sastavni deo meča“, ocenio je Milojević.

Utakmica Mladosti i Zvezde igra se u petak od 20.00, a crveno-bele u utorak u Beogradu očekuje prvi meč plej-ofa za plasman u Ligu šampiona protiv kiparskog Pafosa.

(Beta)

