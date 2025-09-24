Milojević: Igrači su pokazali karakter, nikad nisam zadovoljan kad ne pobedimo

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je da su njegovi igrači pokazali karakter da izjednače nakon primljenog pogotka u večerašnjoj utakmici grupne faze Lige Evropa protiv Seltika, ali da ne može da bude zadovoljan remijem u tom duelu jer je cilj njegove ekipe uvek pobeda.

„Jako je teško u Evropi vratiti se iz ovakvih situacija. Ekipa je pokazala karakter, brzo postigla izjednačujući gol i na krilima tog gola i energije, i maestralnim potezom (Marka) Arnautovića, napravila šansu za Ivanića. Ta šansa je možda i prelomila meč. Nisam nikad zadovoljan kad ne pobedimo, bod je bod, idemo dalje, imamo još dosta utakmica. Čestitam igračima, dali su sve od sebe, borili su se kao lavovi. Okrećemo se sledećoj utakmici“, naveo je Milojević na konferenciji za novinare na stadionu „Rajko Mitić“.

Crvena zvezda je na svom terenu u Beogradu odigrala nerešeno protiv Seltika 1:1, u utakmici prvog kola Lige Evropa.

„Mislim da je bila jedna dobra i sadržajna utakmica. Obe ekipe su igrale na pobedu. Igrali smo protiv dobrog protivnika. Prvo poluvreme smo probali da skratimo neke prostore, jako smo dobro rešavali sve probleme. Mogli smo u prvom poluvremenu da bolje rasporedimo igrače na terenu, da budemo mirniji, hteli smo da imamo posed, da izbacimo Seltik iz zone komfora. Znali smo da će hteti da imaju loptu u nogama i da nam vrše pritisak na zadnju liniju“, rekao je Milojević.

Milojević je naveo da je golman Crvene zvezde Mateus Lima Magaljaeš u drugom poluvremenu napravio nekoliko sjajnih odbrana, kao i da je njegova ekipa pogodak primila jer je igračima Seltika ostavila previše prostora.

„U drugom poluvremenu se desilo pomračenje. Mateus nas je spasio u dve, tri situacije. Kad smo se iščupali smo znali da možemo dodatnom energijom da ugrozimo gol Seltika. Nismo dobro rešili par situacija, dosta smo prostora ostavili igračima Seltika da nas ugroze iz drugog plana i sa takvom postavkom smo primili gol. Izašli su dosta agresivnije, na šta mi nismo odgovorili. Volim da imam ekipu koja igra agresivno i iskače, to mi nismo uspevali, a oni su iskoristili svaku našu pukotinu. Imali smo sreće, Mateus nas je iščupao iz dve, tri situacije“, kazao je trener Crvene zvezde.

Milojević je rekao da je Nemanja Radonjić izašao iz igre jer je sam tražio izmenu, kao i da je zadovoljan igrom Frenklina Teba Učene.

„Zadovoljan sam igrom Teba, ovo mu je prva utakmica koju je odigrao. Kvalitetan je igrač, treba mu vreme za prilagođavanje. Danas je odigrao dobru utakmicu“, izjavio je Milojević.

Trener Crvene zvezde je pohvalio i igru i pristup Bruna Duartea.

„Bruno je izuzetno značajan i dobar igrač. Prirodna pozicija mu je da igra iza špica, periferni je igrač sa dosta dobrom kombinatorikom. Odigrao je kvalitetnu utakmicu. Zadovoljan sam njegovim učinkom i profesionalizmom“, kazao je Milojević.

Milojević je naveo i da očekuje da će njegova ekipa sve više napredovati.

„Očekujem od ekipe da bude sve bolja i bolja. Verujem da imamo mnogo prostora za napredak. Svaki bod nam je bitan, nemamo mnogo vremena. Nadam se da ćemo što pre doći na najviši nivo i individualne i timske igre“, rekao je trener Crvene zvezde.

Crvena zvezda će utakmicu narednog kola odigrati 2. oktobra na gostujućem terenu protiv Porta, dok će Seltik istog dana u Glazgovu dočekati Bragu.

(Beta)

