Milojević: Imamo negativan skor sa Napretkom, ali…

BEOGRAD – Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević istakao je da veruje da je došlo vreme da njegova ekipa ove sezone iz trećeg puta savlada Napredak i matematički obezbedi titulu prvaka Srbije.

„Igramo protiv ekipe koja je dobro odigrala kompletno takmičenje do sada i jedine sa kojom mi imamo negativan skor. U Kruševcu smo izgubili, a na Marakani smo osvojili po bod i probaćemo da to sutra ispravimo. Pripremamo se kao i za sve utakmice do sada, ambijent u Kruševcu je uvek jako lep, Napredak ima dobar tim, iskusan i dobro vođen od trenera Kosanovića“, rekao je Milojević na konferenciji za medije.

(Tanjug)