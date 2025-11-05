Milojević: Iz krize se izlazi pobedama

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je danas da je svestan trenutne krize u kojoj se ekipa nalazi, ali da veruje da je vreme da rezultati ponovo krenu u korist crveno-belih.

Trener Zvezde je na početku konferencije za medije izrazio saučešće porodici i klubu Radnički 1923 iz Kragujevca povodom smrti trenera Mladena Žižovića, uz poruku kolegama da više brinu o zdravlju.

„Želim da uputim iskreno saučešće Radničkom 1923 i porodici pokojnog Žižovića. Bio je veliki čovek. Kolege, vodite računa o zdravlju, znam koliko je to u našem poslu teško2, rekao je Milojević na konferenciji za medije, pred duel sa Lilom.

Zvezda će sutra dočekati Lil, u utakmici četvrtog kola Lige Evropa.

„Ne bežimo od činjenice da smo u krizi, o tome smo otvoreno razgovarali. Odgovornost snosim ja i moj stručni štab, ali sada je važno da to pokažemo na terenu. Jedini izlaz su pobede. Očekivali smo pad forme, ali ne u ovom obimu. Imali smo mnogo povređenih i igrača koji su bili van ritma, ali sada su svi spremni i jedva čekam da to vidimo na terenu“, rekao je Milojević.

Govoreći o narednom protivniku, francuskom Lilu, Milojević je istakao da se radi o ozbiljnom i organizovanom timu.

„Lilu, kao i Bragi, Portu ili Seltiku, pripada mesto među vrhunskim evropskim ekipama. Sve te ekipe su takmičarski jake, dobro se brane i imaju kvalitet u svim linijama. Mi smo iskusni i sve zavisi od nas. Imamo respekt, ali moramo da zbijemo redove i pokažemo naš nivo igre“, naveo je trener Zvezde.

On je rekao i da je više igrača u prethodnim mečevima nastupalo povređeno.

„Katai je u Nišu igrao sa minimalnim treningom, Arnautović i Radonjić takođe su igrali pod bolovima, a Duarte pod injekcijama zbog preloma palca. Srećan sam što imam ovakve momke, složnu i požrtvovanu svlačionicu. U svakoj porodici ima problema, ali samo kroz rad i pobede možemo da izađemo iz ove situacije“, poručio je Milojević.

Trener Zvezde čestitao je Veljku Paunoviću na imenovanju za selektora reprezentacije Srbije.

„Čestitam Paunoviću, želim mu mnogo uspeha. Drago mi je što je srpski trener na čelu reprezentacije, verujem da će svojom energijom i znanjem ostvariti ciljeve i odvesti Srbiju na velika takmičenja“, rekao je on.

Na pitanje francuskog novinara zbog čega se u Srbiji svaka slabija utakmica smatra krizom, Milojević je odgovorio:

„Valjda je to deo mentaliteta. Ako pobediš ubedljivo, protivnik je slab. Ako pobediš tesno, odmah je kriza igre. To je to naše čuveno „ali““.

Komentarišući navode o mogućim promenama u klubu, Milojević je naglasio da mu je fokus isključivo na Zvezdi.

„Priče o selektorskoj funkciji nisu me zanimale, ali su uticale na atmosferu. Ja sam vojnik Zvezde i svoj posao radim do kraja. Ako dođe novi trener, ako je to Rijera, zatećiće skockan i spreman tim. Uradio sam sve što je bilo do mene“, zaključio je Milojević.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com