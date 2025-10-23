Milojević: Izgubili smo mnogo lopti, a ovakve ekipe to kažnjavaju

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je da je ekipa Brage uspela da iskoristi veliki broj izgubljenih lopti njegovih igrača u večerašnjoj utakmici trećeg kola Lige Evropa i tako dođe do pobede u tom duelu.

„Mislim da smo gubili dosta duela koje u ovakvim utakmicama ne smemo da gubimo. Dosta izgubljenih lopti, jednostavno ne možemo tako da reagujemo. Primili smo prvi gol iz naše izgubljene lopte, kod drugog gola su bile dve, tri zaredom. Ovakve ekipe to kažnjavaju“, naveo je Milojević za TV Arena Sport.

Crvena zvezda je na gostujućem terenu izgubila od Brage 0:2, u utakmici trećeg kola Lige Evropa.

„Očigledno je da nam je Braga sa svojim stilom igre na početku pravila dosta problema. Spustili su nas u nisku zonu. Nije bilo agresivnosti koju je trebalo da imamo. Teško je imati agresivnost na velikom prostoru. Dobro su kontrolisali igru. Bili smo daleko od protivnika. Malo smo korigovali, izašli visoko i igrali igrač na igrača, kako bi im smanjili prostore. Čim vratimo loptu nazad oni imaju brze i hitre igrače koji igraju jako agresivno, čitaju linije pasa i iskusni su, dok smo mi donosili loše odluke“, rekao je Milojević.

Na pitanje o povredi koju je na večerašnjoj utakmici zadobio Marko Arnautović, Milojević je rekao da ne zna koliko je ozbiljna i da se nada da „nije ništa strašno“.

Crvena zvezda zauzima 30. mesto na tabeli sa jednim bodom, dok je Braga prva sa devet bodova.

