Milojević: Još večeras ću podneti ostavku ako će Zvezdi zbog toga biti bolje

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je da će još večeras podneti ostavku ako će klubu zbog toga biti bolje, u jeku spekulacija da će biti smenjen u decembru.

„Stalno se priča o mom statusu, koliko vidim da je većina za to da ja odem iz kluba. Otići ću, nemam problem, ako narod smatra da ne mogu više da pružim Crvenoj zvezdi. Da se ne pravimo Toše, svi ste to pisali, smenjivali ste me, vređali mene i moju porodicu. Čoveka koji ništa tražio nije… Da li sam selektor ili nisam. Otišao danas, sutra, večeras, mislim da sam nešto dao Crvenoj zvezdi i jako sam ponosan, a ko drugi dođe neka da nešto“, rekao je Milojević na konferenciji za novinare.

„Vi ste me smenjivali ili je to samo neka igra. Dovoljno sam iskusan, prošao sam kroz sve to, nemam nikakav problem, decembar je blizu“, dodao je on.

Fudbaleri Zvezde pobedili su na svom terenu Lil 1:0, u utakmici četvrtog kola Lige Evropa i ostvarili prvu pobedu u tom takmičenju ove sezone.

Posle lošijih rezultata Zvezde u prethodnim utakmicama spekulisalo se da će Milojević napustiti klub i da bi mogao da ode u decembru.

Upitan da li ima volje da vodi Zvezdu do decembra, on je odgovorio: „Ne znaš kakve ambicije imam ili sam potonuo, izgubio sam energiju da bih vodio?“.

„Gde ste videli da nemam? Kada dam izjavu ja sam arogantan ili nervozan ili ljutit. Šta za mene i porodicu znači Crvena zvezda? Ja služim Crvenoj zvezdi i dokle god bude potreban. Znate kako sam došao prvi put, niko nije želeo da dođem, u drugom mandatu sam opet došao, ja sam uvek tu. Nemam gde da bežim, radim, maksimalno sam posvećen, Zvezdu gledam kao porodicu. Danas sam dobio 770.000 poruka podrške: ‘Izdrži još malo, nemoj da se besiš'“, rekao je on.

„Hoćete da kažem da dajem ostavku, daću, klub ima moju ostavku na stolu. Ja od sutra neću biti trener ako će to javnost da zadovolji. Nemam nikakav problem, imam i dalje podršku navijača, da li je moguće da malo poštovanja nemate“, dodao je Milojević.

On je zatim počeo da se raspravlja sa novinarima i rekao da ga niko nije zvao da proveri informacije pre nego što je objavljivao tekstove.

„Ne tražim hvalospeve, ne tražim ništa, ali u celoj ovoj ujdurmi, naravno da je uticalo na igrače. Niko me nije okrenuo da pita da li je istina. Na kraju me smenjujete. Ubeđen sam ako je to problem, odmah ovog trenutka odlazim da bi Crvenoj zvezdi bilo bolje“, rekao je Milojević.

(Beta)

