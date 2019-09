Milojević: Kriv sam, igrači rade ono što se od njih traži…

BEOGRAD – Trebner fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević, dva dana posle poraza u 161. derbiju od Partizana, izjavio je da je evidentno da je „taktički sve promašio“ i poručio da je mnogo naučio iz poraza.

„Posle utakmice apsolutno sam preuzeo odgovornost za ono što smo igrali. Plan koji sam imao, nismo uspeli da ostvarimo. Na samoj utakmici je moglo da bude mnogo bolje. Stojim i sada iza toga da smo sve promašili. Posledice za neuspeh, lošu igru i krivcu preuzimam na sebe. Svaki poraz boli, ali bitno je da nešto naučimo. Mnogo sam toga naučio u nedelju. To je život“, rekao je Milojević na konferenciji za medije na stadionu Rajko Mitić.

Na direktno pitanje zašto njegov tim nijednom šutnuo na gol rivala Milojević je rekao:

„Ja nisam vrhunski trener. Naravno da me i dalje boli činjenica da nismo šutnuli u okvir gola. Ja sam neko ko voli da ima dosta udaraca na gol. Dešavalo se u mom mandatu i da Partizan nije imao udarac na gol, pa ništa. Da me boli, boli me. Nije dobro i treba da se menja. Mi od juna u jurimo kao u Gospodaru prstenova. Jurili smo naš prsten – Ligu šampiona. Kritikovao sam igrače, ali sam ispred njih kritikovao i sebe. Samo sam ja kriv. Igrači samo rade ono što se od njih traži. Ako klub treba mene da kazni, neka me kazni. Spreman sam na sve sekvence. Prihvatićemo i kazne jer smo porodica“, poručio je Milojević.

Zvezda sutra u zaostalom meču gostuje Voždovcu.

„Gostujemo timu koji je uvek bio neugodan za nas. Ekipa Voždovca poseduje respektabilan sastav. Posle završenog prelaznog roka dobro je uklopila tim sa dosta kvalitetnih igrača i internacionalaca. U prethodnom kolu savladali su Vojvodinu na njihovom terenu, što je ozbiljan rezultat. Posle odigranog derbija i lošeg rezultata moramo da pokažemo karakter. Veoma brzo je došla utakmica sa Voždovcem, mislim da će moji igrači pokazati na pravi način da veoma brzo možemo da se vratimo dobrim igrama što i očekujem od njih“, istakao je Milojević.

(Tanjug)