Milojević: Lepo je biti jesenji prvak ali to ništa ne donosi

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je danas da je lepo osvojiti titulu jesenjeg prvaka u domaćem prvenstvu, ali da to ništa ne donosi i da je najvažnije da je njegova ekipa u konkurenciji za sva tri takmičenja u kojima igra, Super ligi, Kupu i Ligi Evropa.

„Svakako smo do ove godine navikli da budemo jesenji prvaci, ali prvenstvo je dugo, mnogo bodova je još u igri. U ovom trenutku je najvažnije da se nalazimo u konkurenciji na sva tri fronta. Lepo je biti jesenji prvak, ali u suštini to na kraju ništa ne donosi“, rekao je Milojević za klupski sajt.

Zvezda je druga na tabeli sa 41 bodom, pet bodova manje i utakmicom manje od vodećeg Partizana. Crveno-beli igraju u ponedeljak od 19.30 u Bačkoj Topoli protiv TSC-a, utakmicu 19. kola Super lige.

Govoreći o predstojećem protivniku, Milojević je rekao da je pozicija TSC-a na tabeli, 12. mesto, ne odgovara kvalitetu te ekipe.

„Nisu razočaranje, možda bodovno. Nemaju broj bodova jednak kvalitetu, ali TSC sigurno ima problema koji su se manifestovali igrama na terenu. Oni imaju dobre igrače i svakako se ne plašim za TSC, jer su jedna od boljih ekipa, u vrhu srpskog fudbala“, ocenio je on.

Milojević je rekao da je TSC ekipa sastavljena od iskusnih i kvalitetnih pojedinaca.

„Tu je Radin koji je ‘radilica’, sa druge strane Saša Jovanović, jedan od najboljih vingera u Srbiji, Prestiž, Savić, imaju dosta dobrih igrača. Cela štoperska linija, Degenek, takođe, Branko Jovičić, sve su to igrači koji pokazuju da su jaka, snažna i kompaktna ekipa. Imali su probleme i to je normalno, ali su jako opasna ekipa i sigurno zaslužuju više bodova i bolju poziciju od trenutne“, rekao je trener.

On se osvrnuo i na nekadašnjeg igrača Zvezde Miloša Degeneka, koji sada igra za TSC.

„Miloš je došao u mom prvom mandatu, vezuje se za moj boravak ovde i zajedno smo prolazili kroz sve uspehe. On je i reprezentativac Australije. Imao je jednu povredu koja ga je mučila, ali i kroz to smo zajedno prošli. Na kraju je doneo ispravnu odluku, te je pauzirao i pored želje da se to ne desi. Drago mi je za njega da se vratio, da će učestvovati na Mundijalu, standardni je australijski reprezentativac, lider, pravi momak i mnogo dobar igrač“, rekao je.

Upitan je da li očekuje da će bivši Zvezdini i igrači „večitog“ rivala biti dodatno motivisani.

„Ne plašim se, Slobodan Urošević ima fantastičnu karijeru, bio je i kapiten Partizana. Posle je bio moj protivnik i na Kipru, dobro je igrao za Aris iz Limasola. Veliko pojačanje za TSC. Svakako, igraće za svoj tim“, dodao je Milojević.

U Ligi Evropa Zvezda je ostvarila tri uzastopne pobede, poslednju protiv Šturma u Gracu 1:0.

„Napravili smo analizu, dosta stvari je dobro funkcionisalo, baš kako smo se dogovorili. Lepo je čuti da ste pomerili granice. Protiv Lila je bilo najteže ostvariti pobedu, a sa druge strane protiv ekipe FCSB smo imali igrača manje, a možda je i poslednja pobeda najslađa. Uvek kada treba da se bira između tri utakmice, svaka je lepa i podjednako vredna“, rekao je Milojević i dodao da mu je posle pobede u Gracu čestitka stručnog štaba najviše prijala.

(Beta)

