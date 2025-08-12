Milojević: Moramo da popravimo mnoge stvari, ali prolaz u plej-of se računa

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je večeras da je najvažnije to što se ekipa plasirala u plej-of za Ligu šampiona, ali da će morati da popravi mnoge stvari u dvomeču sa kiparskim Pafosom.

„Leh nije imao utakmicu u prvenstvu, imali su dovoljno vremena da se pripreme, dobro su nas skautirali. Videlo se u prvom poluvremenu, imali smo ozbiljnih problema sa distancama i trčanjem, tu su nas malo poremetili, lako su nas probijali u početnoj fazi napada. Probali smo to da korigujemo, imali smo sreću, dali smo gol“, rekao je Milojević za televiziju Arena sport posle utakmice.

Fudbaleri Zvezde plasirali su se u plej-of za Ligu šampiona, pošto su večeras u revanšu trećeg kola kvalifikacija odigrali nerešeno 1:1 protiv Leha iz Poznanja. U prvoj utakmici u Poljskoj Zvezda je pobedila 3:1.

„Znali smo je to brza ekipa, nezgodna, da imaju jako dobrog trenera, zna se ko šta radi na terenu. Zato sam rekao da će biti teška utakmica. I taj crveni karton koji dobijamo jer ne ispucamo loptu… Ima dosta stvari koje treba da popravimo, ali utakmice se igraju na 180 minuta. Mislim da smo veći deo posla završili u Poljskoj. Idemo dalje, da se pripremimo za najvažnije protiv Pafosa i probamo da uđemo u Ligu šampiona“, naveo je Milojević.

„Bili smo jako kompaktni i dobri, Olajinka dolazi iz teške povrede, obavio je posao, napravljen je penal nad njim. Potrošen je bio Šerif, Bruna smo morali da menjamo. Imali smo blok, imate rezultat da privedete utakmicu, šteta što smo primili gol, ali prolaz se računa idemo da se spremimo za Pafos“, dodao je on.

U prvoj utakmici plej-ofa Zvezda će 19. avgusta biti domaćin kiparskom Pafosu.

„Poznat mi je Pafos, radio sam na Kipru. To je brza, snažna ekipa koja godinama igra zajedno. Dobro koriste vremenske uslove, na Kipru će biti pakleno vruće, treba da se spremimo za to“, rekao je Milojević.

(Beta)

