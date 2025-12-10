Milojević: Moramo da pronađemo rešenje, a ne da odustajemo

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je večeras da uprkos slabijim rezultatima u domaćem prvenstvu nema govora o odustajanju, kao i da od igrača očekuje da pokažu karakter na gostovanju Šturmu u Gracu.

„Moramo da probamo da pronađemo rešenje, a ne da odustajemo. Ja sam neko ko ne voli da odustaje. Radimo svakodnevno sa igračima, dižemo ih i pričamo. Igrači su svesni toga, pričamo, atmosfera u ekipi je dobra, igrači su dobri međusobno. Samopouzdanje pravi dobre rezultate, loši rezultati prave probleme, ali jednostavno savremeni fudbal diktira da imate puno utakmica, na svaka dva do tri dana“, rekao je Milojević, preneo je klupski sajt.

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju u četvrtak u Gracu ekipi Šturma, u utakmici šestog kola ligaške faze Lige Evropa.

Zvezda posle pet odigranih utakmica zauzima 22. mesto sa sedam bodova, a ta pozicija vodi u šesnaestinu finala Lige Evropa.

Šturm se nalazi na 28. mestu, ispod mesta koje vodi u plej-of, sa četiri boda.

Milojević je dodao da mu se prvi put u karijeri događa da zbog povreda ne računa na veliki broj igrača.

„Ovo mi se prvi put događa i nisam imao ovakav vid nedostataka igrača, pogotovo što puno puta možete da razmišljate da li vi negde grešite u trenažnom procesu. To je kada imate neki vid povreda koje se ponavljaju. Mi nemamo mišićnih povreda. Imamo dosta mehaničkih povreda. To je tako i to je izazov, iskušenje i tu smo da prevaziđemo. Svakako se nisam susretao u karijeri sa tim“, istakao je on.

Milojević je rekao da će odluku o tome da li će napadač Marko Arnautović biti u sastavu doneti sutra zajedno sa medicinskim timom.

„Odradio je treninge neke, ali ćemo u svakom slučaju sutra sastančiti sa medicinskim timom o tome i doneti odluku“, dodao je on.

Milojević je zatim pohvalio Arnautovića, reprezentativca Austrije i čestitao toj selekciji plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine.

„On je igrač koji je bio potreban Crvenoj zvezdi i ono što mu ja želim je da ga zaobiđu povrede. On je svojim profesionalizmom primer i ima uticaj na ostale saigrače, uticajan je i na svlačionicu i na mlade igrače. Samo da ga zdravlje posluži i ima on dosta da ponudi Zvezdi i austrijskom fudbalu“, dodao je Milojević.

Zvezda utakmicu u Gracu dočekuje nakon domaćeg poraza u Super ligi Srbije od Vojvodine (0:1), čime je pala na drugo mesto u domaćem prvenstvu sa dva boda zaostatka za vodećim Partizanom.

Milojević je govorio o pritisku sa kojim se suočava na klupi Zvezde, ali i istakao da je fokus na svakoj narednoj utakmici.

„Sa druge strane ja ne ‘zabijam glavu’ u pesak da to ne vidim. Trener sam i moram da budem fokusiran na tim i na ono šta možemo da isporučimo na narednoj utakmici. Momci su svesni, profesionalci su i odrasli ljudi, svi smo svesni situacije u kojoj se nalazimo. Tako da nemamo drugi izbor nego da zaboravimo sve iza nas i da čekamo utakmicu protiv jednog dobrog protivnika“, ocenio je on.

Trener Zvezde dodao je i da je svestan umora igrača.

„Preostalo je još par utakmica do kraja, zahtevna je sezona, ali u ovom trenutku razmišljamo samo o sledećoj utakmici. Karakter mora da potisne umor i zamor i bilo kakav problem koji postoji“, istakao je on.

Odbrambeni fudbaler Zvezde Miloš Veljković istakao je da protiv Šturma očekuje tešku i intezivnu utakmicu sa puno duela.

„Treba da budemo spremni na taj intenzitet i onda će naš kvalitet doći do izražaja“, rekao je on.

Veljković je dodao da je bitno da ceo tim deluje kao ekipa.

„Nismo samo mi pozadi (u odbrani) odgovorni ako primimo ili ne primimo gol, isto tako i napred ako damo ili ne damo gol. Moramo da funkcionišemo kao tim, i to smo u poslednje dve utakmice u Evropi uspeli. To moramo da pokažemo i sutra. Cilj nam je da ne primimo gol i da što više pomognemo ekipi“, rekao je Veljković.

Meč između Šturma i Zvezde igra se u četvrtak u Gracu od 18.45.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com