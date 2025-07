Milojević nakon priprema: Uradili smo ono što smo zacrtali

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je danas da su pripreme njegovog tima za predstojeću sezonu prošle po planu i dodao da su njegovi igrači na njima dali svoj maksimum.

„Možemo da kažemo da smo počeli pripreme 16. juna i od tad imali jedan dan ili možda dan i po slobodno. Sve to je veoma teško i iziskuje veliki napor, odvajanje od porodica, dupli treninzi, ali ono što smo zacrtali to smo i uradili. Momci su stvarno dali svoj maksimum. Ono što je bilo dobro i što me raduje je to da su bez pogovora obavljali sve zadatke i sa druge strane nismo imali većih komplikacija što se tiče povreda“, naveo je Milojević, a preneo sajt kluba.

Trener Crvene zvezde je dodao da je njegova ekipa u dobroj meri spremna za početak sezone, ali da očekuje da će njegovi igrači željenu takmičarsku formu krenuti da dobijaju tek posle nekoliko mečeva.

„Vraćamo se u Beograd prvenstveno zdravi i u velikom delu smo spremni za utakmice, bez nekog takmičarskog ritma, prvenstva koje počinje već sledeće nedelje. Onda slede obaveze u kvalifikacijama za Ligu šampiona, gde će u te tri, četiri utakmice igrači polako početi da dobijaju željenu takmičarsku formu“, kazao je Milojević.

Beogradski crveno-beli su na pripremama odigrali ukupno šest utakmica. U Užicu su pobedili Sutjesku iz Nikšića (5:0), u Sočiju su izgubili od Zenita iz Sankt Peterburga (0:3), dok su Austriji zabeležili trijumfe protiv Amštetena (2:0) i Hartberga (4:1), kao i remije protiv Blau-vajs Linca (2:2) i Puškaš akademije (1:1).

Milojević je rekao da su igrači koji su se naknadno priključili ekipi u Austriji došli maksimalno spremni, kao i da mu je kod prijateljskih utakmica u toj zemlji najbitnija stvar bila visok nivo intenziteta u igri.

„Oni tako igraju, ti oštri startovi, pogotovo druga liga Austrije se igra na tu dinamiku, snagu i intenzitet. Vodili ili gubili oni do kraja igraju isto, sa druge strane to je nešto, na šta smo i mi navikli zbog evropskih utakmica. U domaćem prvenstvu većinom utakmice neće tako izgledati, da imate ekipu koja je druga liga koja će protiv Zvezde visoko napadati i igrati visoki presing ali i igrati duele na svakom delu terena, na preskakanje, duge lopte“, kazao je trener Crvene zvezde.

Milojević je naveo da su njegovi igrači obavili ono što se od njih i očekivalo i dodao da je na prijateljskim utakmicama želeo da isproba određene varijante u postavi.

Trener Crvene zvezde je rekao i da je kod mladih igrača u njegovoj ekipi primetio značajan napredak.

„Od iskusnijih igrača znam šta mogu da dobijem, to su fudbaleri koji su lokomotiva i nosioci ovog tima, a normalno od mlađih igrača, vi stalno imate prolazno vreme gde vi uvek možete da upoređujete šta su radili pre šest meseci i sad. Videli smo veliki napredak kod svakog od njih i to je ono što me raduje. Ne bih bio srećan da kod njih postoji stagnacija, ta sinergija između starijih i mlađih igrača na terenu i van njega je na velikom nivou i sigurno će mnogo mlađim igračima značiti odigravanje ovakvih utakmice, gde se igra intenzivno, jako snažno, pod pritiskom“, kazao je Milojević.

Milojević je naveo i da su se novi igrači u njegovoj ekipi – Miloš Veljković, Mateus Lima Magaljaeš, Rodrigao de Souza Prado i Nair Tiknizjan, odlično uklopili.

„Svi su se odlično uklopili, odmah su prihvaćeni u startu i nismo ni imali problema da se bilo koji novi igrač koji dođe priključi saigračima. Vrlo brzo su se uklopili, njihovi igrački kvaliteti su nam poznati i želim što pre da se adaptiraju na naš sistem, implementiraju naš način rada, to je za sada fenomenalno. Imamo Veljkovića i Rodrigaa, od kojih smo želeli da dobijemo iskustvo, zajedno sa Mateusom i levog beka od momenta kada je Rodić otišao. Mislim da smo pronašli dobro rešenje, da smo dobili veoma dobrog igrača na toj poziciji“, rekao je trener Crvene zvezde.

Crvena zvezda će sezonu započeti 19. jula utakmicom prvog kola Super lige Srbije protiv Javora, dok će u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igrati protiv pobednika duela između Vikingura sa Farskih Ostrva i Linkolna iz Gibraltara.

„Cilj kada ste u Crvenoj zvezdi je da u sve utakmice uđete maksimalno i da pobedite, opet dolazimo do situacije da nam kreće prvenstvo i da ćemo igrati protiv ekipe koja je čvrsta i jaka, znamo kako već godinama igraju, tradicionalno sa jednim jako iskusnim i dobrim trenerom Radovanom Ćurčićem. Imamo vremena da se spremimo za utakmicu, a opet sa druge strane imamo evropske kvalifikacije, koje će trajati do kraja avgusta. Ovi igrači su navikli da igraju na svaka tri dana, profesionalci su i želimo da pružimo maksimum“, zaključio je Milojević.

(Beta)

