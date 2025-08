Milojević: Nema euforije, u Beogradu ćemo igrati kao da nemamo prednost

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je da ne želi euforiju posle večerašnje pobede protiv Leha u Poznanju u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona i da će njegova ekipa u revanšu u Beogradu igrati kao da nema dva gola prednosti.

„Neće biti ležerno, niti želim bilo kakvu euforiju. Rekao sam da će biti dve teške utakmice, ovo je prvo poluvreme. Leh je jaka, disciplinovana ekipa koja zna šta hoće, ako niste koncentrisani i spremni znaju da kazne. Igraćemo u Beogradu kao da je 0:0. Ovo je iza nas, treba da se spremimo za revanš jer su izuzetno dobra i opasna ekipa“, rekao je Milojević posle utakmice za televiziju Arenasport.

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras u Poznanju domaći Leh 3:1, u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Dvostruki strelac bio je Rade Krunić, a gol je postigao i Bruno Duarte.

Milojević je upitan da li je to najbolja utakmica Krunića otkako je u klubu, a trener je odgovorio da on mnogo radi i da je odigrao mnogo dobrih utakmica, ali da su ga pogodile kritike koje je dobio posle grešaka koje je napravio prošle sezone u duelima protiv Benfike i Intera.

„Izuzetno ga cenim kao igrača, cenim njegove liderske kvalitete i pravi je primer mladim igračima. Da li je najbolja neću da ulazim u to, teško mu je sve palo, pogotovo protiv Intera, ali tu smo mi da ga podignemo. Verujemo da će biti još bolji, srećan sam što imamo takvog igrača. To je igrač koji će se uvek žrtvovati za tim i igrati bez pogovora šta mu se kaže, to je za mene privilegija“, naveo je trener.

„Nisam ponosan nego preponosan da imam takvog igrača u ekipi“, dodao je Milojević.

Njegova ekipa je posle izjednačujućeg gola Leha popustila na oko 20 minuta u prvom poluvremenu, kada domaći nisu iskoristili nekoliko dobrih prilika.

„Imali smo problema, nismo mogli da zadržavamo loptu, grešili smo. Ali to je normalno, sve su ovo veliki ulozi i igrači su toga svesni. Leh je jako dobra ekipa, fenomenalno pripremljena, dobro vođena. To su dobri igrači, nisu slučajno bili prvi u Poljskoj. Imali smo velikih problema, malo smo se konsolidovali. Babika je došao i trenira sa nama dva, tri dana, ne znamo u kakvom je stanju, probali smo da iskoristimo njegovu brzinu“, rekao je Milojević.

„Ova utakmica je iza nas, treba je dobro analizirati. Oni će uraditi sve da dođu u Beograd da igrjau na rezultat. Opasni su i obazrivi. Ne želim nikakvu euforiju, verovatno će se kod nas svašta pisati, moramo da budemo smireni, ništa mi nismo uradili, imamo 90 teških minuta u Beogradu“, dodao je on.

Upitan je ima li straha u ekipi.

„Ne znam šta znači strah, ne razumem tu reč, ako radiš zašto strah? Opreznost i respekt prema protivniku. Igramo protiv ekipe koja je kvalietna, doći će u Beograd ne sa spuštenim gardom. Mi ćemo da igramo našu igru i da pokušamo da budemo bolji nego danas, to je suština“, rekao je Milojević.

On je na konferenciji za novinare rekao da je Duarte važan igrač za sistem igre, da je odigrao dobru utakmicu i da je na fenomenalan način obavio postavljeni zadatak.

Upitan je kako je motivisao igrače u poluvremenu.

„Malo su se promenili, promenili rotaciju, obavili smo korekcije koje smo uvideli tokom prvog poluvremena, to nam je donelo boljitak“, rekao je Milojević.

On je rekao da ne razmišlja o mogućem protivniku u plej-ofu za Ligu šampiona.

Milojević se naljutio posle ocene novinara da je golman Mateus „direktan krivac“ za gol Leha, ali da je posle toga odbranio nekoliko dobrih šansi.

„Kakav direktan krivac, nemojte to pitanje. Ti momci igraju fudbal, pomozite im. Šta to znači direktan krivac. Hajde da ga bacimo iz aviona sad. Neću vam nikad više odgovarati na takva pitanja, to je toliko degutantno, vređate me. Direktan krivac, to je lako, sednete i napišete da dobijete klikove“, rekao je Milojević na kraju konferencije.

