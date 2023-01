Milojević: Nema kalkulacija, moramo sve utakmice u nizu da dobijemo

BEOGRAD – Trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević izjavio je danas da „crveno-beli“ neće kalkulisati u nastavku sezone u Superligi Srbije.

Crvena zvezda je današnjom zvaničnom prozivkom počela pripreme za nastavak sezone. Milojević je na prvom treningu mogao da računa na 36 igrača.

„Očekujem ozbiljnost i da budemo tim. To je najbitnije, a sve ostalo ćemo rešiti na terenu. Hajde da igramo i da pričamo na terenu, da se okrećemo iz utakmice u utakmicu, jer u ovom klubu ne postoji prijateljski meč, čak ni na treningu. Ništa ne očekujem od vas što nije normalno. Dobra je grupa, vratila se glad za treningom i radom i mislim da što se tiče performansa može samo bolje, a da rezultatski zadržimo nivo koji smo imali u Superligi“, rekao je Milojević.

Trener Crvene zvezde je istakao da je zadovoljan timom kojim raspolaže.

„Imamo dobar i jak tim, ali neke stvari treba da se specijalizuju. Potrebna su nam pojačanja na dva mesta gde smo kvalitativno kratki. U svakom slučaju rekao sam sportskom sektoru da i ukoliko ne bude dolazaka, zadovoljan sam igračkim kadrom. Očekujem maksimalnu ozbiljnost i verujem da možemo da pružimo dobre igre i ostvarimo ciljeve“, naveo je Milojević.

On je naveo da nosioci igre moraju da ostanu u Crvenoj zvezdi.

„Za nosioce sam insistirao da ostanu, ali sam realan čovek i svestan da smo u tržišnom vremenu. Prelazni rok je otvorena stvar i postoji ponuda i ponuda koja ne može da se odbije. Tako da, igrački mogu da pričam ko nam znači i to klub zna, ali oni rade svoj posao i donose odluke oko prodaja“, rekao je Milojević.

Ideja o tome da Crvena zvezda ima dva tima od naredne sezone je neminovnost, tvrdi Milojević.

„Razgovarali smo o tome i sa fudbalskog aspekta ako pogledate način igre koji nam je potreban za Superligu i Evropu, to su dva modela. U prvenstvu igramo protiv duplog bloka, i ovim ne napadam nikoga, to je legitimno, mi ih i nateramo na to, ali se u Evropi nadigravamo sa ravnopravnim ili boljim ekipama, pa oni nas pritisnu. Definitivno nam trebaju drugačiji profili igrača i energetski sistemi. Sve to je povezano i balans mora da postoji. Smernice za sad i za leto, kada je reč o prelaznom roku su tu“, dodao je trener Crvene zvezde.

Milojević je istakao da „crveno-beli“ neće kalkulisati u nastavku sezone u Superligi Srbije.

„Ne kalkulišem, već poštujem sve protivnike i s kim god da igramo, želim da pobedimo. Takav stav imam i u životu. Ako je neko bolji, nije problem da se pruži ruka. Ne mislim da bi dve pobede u derbiju donele osvajanje titule, jer to je šest bodova. Moramo sve utakmice u nizu da dobijemo. Svako ima pravo na loš dan, ali se nadam da ga mi nećemo imati i da ćemo iz meča u meč napredovati“, izjavio je Milojević i dodao da je obnovio pro licencu.

Crvena zvezda je prvi deo sezone u Superligi završila na prvom mestu na tabeli sa 10 bodova više od drugoplasiranog Partizana. „Crveno-beli“ će prvu utakmicu u nastavku sezone odigrati četvrtog februara protiv ekipe Vojvodine.

(Tanjug)

