Milojević nije više trener Crvene zvezde

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da je sporazumno raskinuta saradnja sa dosadašnjim trenerom Vladanom Milojevićem.

„Svojim radom, posvećenošću i rezultatima, Vladan Milojević se zauvek upisao u istoriju Crvene zvezde. Pod njegovim vođstvom klub je ostvario velike uspehe, oborio brojne rekorde i vratio Zvezdu tamo gde joj je i mesto – na evropsku fudbalsku mapu. Ono što ga čini posebnim jeste činjenica da je u oba mandata uspeo da probudi snažnu emociju kod navijača, da im vrati veru, ponos i osećaj zajedništva koji Crvenu zvezdu čine jedinstvenom“, navodi se u saopštenju crveno-belih.

Milojeviću je ovo bio drugi mandat u Zvezdi, nakon što je ekipu prvo vodio od 2017. do 2019. godine. Drugi mandat započeo je pre dve godine.

Iz kluba su se još jednom zahvalili Milojeviću na svim uspesima koje je ostvario sa crveno-belima.

„Fudbalski klub Crvena zvezda izražava ogromnu i iskrenu zahvalnost Vladanu Milojeviću na svemu što je dao klubu, na svakom momentu borbe, svakom uspehu i svakoj emociji koju je podelio sa crveno-belom porodicom. Vrata Crvene zvezde za Vladana Milojevića uvek će biti otvorena, jer neki ljudi nisu samo deo istorije kluba – oni su deo njegove duše. Hvala ti, Miloje!“, dodaje se u saopštenju.

Beogradski mediji su prethodnih dana izveštavali o tome da će Milojevića na klupi naslediti bivši trener crveno-belih Dejan Stanković.

Milojević je sa Zvezdom u poslednje dve sezone osvojio dve uzastopne „duple krune“ (osvojeno prvenstvo i kup).

Poslednju utakmicu imao je u subotu, kada je Zvezda na svom terenu savladala Mladost iz Lučana sa 4:0, čime je prvi deo sezone završila na drugom mestu Super lige Srbije sa bodom zaostatka u odnosu na vodeći Partizan.

Zvezda pored prvenstva i kupa, nastupa i u Ligi Evropa, gde nakon šest utakmica zauzima 17. mesto sa 10 bodova.

(Beta)

