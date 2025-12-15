Milojević: Nismo iskoristili šanse protiv TSC-a

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je da njegova ekipa nije iskoristila šanse u večerašnjoj utakmici protiv TSC-a, nakon što je odigrala bez pogodaka u prvenstvenom duelu u Bačkoj Topoli.

„Da li je nedostajalo svežine ili taj jedan gol, uglavnom nismo iskoristili neke šanse iz prvog poluvremena. Trebalo je bolje da rešimo te situacije. Čestitam TSC-u na osvojenom bodu, idemo dalje“, rekao je Milojević posle utakmice za televiziju Arenasport.

Fudbaleri Zvezde odigrali su večeras u Bačkoj Topoli nerešeno 0:0 protiv TSC-a, u utakmici 19. kola Super lige Srbije.

Zvezda je u poslednje dve utakmice u prvenstvu bez pobede i druga je na tabeli sa 42 boda, četiri manje od vodećeg Partizana, koji će polusezonu završiti kao jesenji prvak.

TSC je posle šestog remija u prvenstvu 11. na tabeli sa 21 bodom.

U 20. kolu, poslednjem u jesenjem delu prvenstva, Zvezda će u subotu dočekati Mladost, a TSC će dan kasnije igrati na gostujućem terenu protiv OFK Beograda.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com