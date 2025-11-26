Milojević: Očekujem da igrači pokažu reakciju u LE

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je danas da od svojih igrača očekuje da pokažu reakciju nakon slabijih izdanja u domaćem prvenstvu, kao i da poziva navijače da u velikom broju pruže podršku ekipi u predstojećem meču Lige Evropa sa FCSB-om (bivša Steaua).

„I ova utakmica je jedna od dosta važnih, kao što će biti i ona naredna. Očekujem i reakciju mojih igrača, opet sa druge strane igraćemo pred našom publikom. Takođe, voleo bih da navijači dođu u što većem broju i da nas podrže na našem putu ka cilju u Ligi Evropa“, rekao je Milojević na konferenciji za novinare.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće u četvrtak ekipu FCSB-a, u utakmici petog kola ligaške faze Lige Evropa.

Zvezda posle četiri kola zauzima 26. mesto na tabeli Lige Evropa sa četiri boda, dok je rumunski tim na 31. poziciji sa bodom manje.

Milojević je rekao i da je uprkos porazu u domaćem prvenstvu od Javora u Ivanjici (0:1), bio zadovoljan igrom svojih fudbalera.

„Negde me ohrabruje da smo imali dobru igru, međutim jednostavno dođu takve utakmice, a opet sa druge strane Crvenoj zvezdi je uvek najvažnije igrati prvu sledeću utakmicu“, istakao je on.

Govoreći o povređenim igračima Milojević je rekao da su napadač Marko Arnautović i vezi igrač Rade Krunić u trenažnom procesu, ali da još nije poznato da li će igrati u četvrtak.

Milojević je rekao i da je fudbaler crveno-belih Nemanja Radonjić suspendovan od strane kluba.

„A što se tiče Radonjića, Radonjić je suspendovan do daljeg od strane kluba i saopštenje će biti zvanično od kluba“, rekao je on.

Trener crveno-belih govorio je i o rezultatskoj krizi u kojoj se ekipa nalazi, rekavši da je jako teško igrati svaku pojedinačnu utakmicu u različitim sastavima.

„Ja kao trener imam ozbiljnih problema zato što za svaku pojedinačnu utakmicu nam se dešava nešto. U Novom Sadu nismo imali napadački potencijal, da ne zaboravim Milsona koji se pred utakmicu (sa Javorom) vratio sa reprezentativne pauze povređen i ‘stisnuo je zube’. Nismo imali Arnautovića, nismo imali Krunića, nemamo Lučića (Vladimir) već duže vreme, Olajinka (Piter) nam je otišao. Nije fudbal da vi samo sklopite 10 igrača i da oni izađu“, istakao je on.

Milojević je rekao da poštuje vlasnika fudbalskog kluba FCSB Điđija Bekalija, ali da ne shvata ozbiljno njegovu izjavu da ga utakmica sa Zvezdom ne zanima.

„Dovoljno sam ozbiljan da to ne uzimam zdravo za gotovo. U svakom slučaju znam ko je Điđi Bekali, i ovde se dobro zna ko je. Nemojte pogrešno da shvatite, nikako u negativnom kontekstu, jedan čovek koji je vezan za Steauu. Svakako jedan čovek koji izaziva dosta kontroverzi u svojoj zemlji, ali i svuda u Evropi. Čovek sa stavom svakako, ali to ne bih komentarisao. Mi gledamo sebe, pripremamo se za utakmicu i smatramo da Steaua ima jako dobar roster. Ni oni nisu u sjajnom momentumu, nešto kao što nismo ni mi“, dodao je on.

Milojević je ocenio da na rumunski tim neće mnogo uticati izostanak golmana Stefana Tarnovanua (crveni karton u duelu sa Bazelom), i napadača Denisa Alibeka.

„Ovo su evropske utakmice i svako od igrača ima svoj motiv. Iz iskustva znam da nema te neke prednosti ili mane. Generalno mislim da Steaua ima dobar roster. Svaki igrač koji nije do sada igrao daće svoj maksimum. Neki put mogu da budu dodatno motivisani da pokažu treneru da zaslužuju mesto u prvih 11. Mislim da je roster Steaue dobro izbalansiran, tako da svaki igrač otprilike je jednakih kvaliteta. Mi u svakom slučaju poštujemo dosta fudbalski klub Steauu i uopšte njih kao tim“, ocenio je on.

Trener Zvezde rekao je i da nije zadovoljan sa četiri osvojena boda u dosadašnjem delu Lige Evropa.

„Mislim da smo mogli da imamo i koji bod više, ali znate kako, to su sve utakmice koje su teške. Za evropsku utakmicu nikada ne znate šta može da vam donese. Možda je i trebalo da imamo koji bod više, ali šta je tu je“, dodao je on.

Fudbaler Zvezde Mirko Ivanić rekao je da su igrači razgovarali pred jedan od bitnijih mečeva ove sezone.

„Da, obavili smo nekoliko razgovora mi igrači“, rekao je Ivanić.

Utakmica između Zvezde i FCSB-a igra se na stadionu „Rajko Mitić“ u četvrtak od 21.00.

