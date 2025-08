Milojević: Očekujem izuzetno tešku utakmicu protiv tvrde ekipe Leha

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je danas da je protivnik njegovog tima u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, poljski Leh, veoma „tvrda“ i kompaktna ekipa, i dodao da očekuje da će prva utakmica tog dvomeča biti izuzetno teška.

„Dosta cenim Leh i poljsko prvenstvo koje je svake godine sve jače. Dosta dobrih igrača, što poljskih, što stranaca. Leh ima kompaktnu i tvrdu ekipu, koja je dobro vođena. Nisu slučajno završili kao prvi u poljskom prvenstvu. Očekuje nas izuzetno teška utakmica, ništa manje od ostalih u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Svaka sitnica i bilo kakva greška mogu da budu kobne. Igraćemo protiv jedne tvrde ekipe i očekujem da će obe utakmice biti dosta tvrde i trkački nastrojene“, naveo je Milojević na konferenciji za novinare.

Crvena zvezda će u sredu od 20.30 na gostujućem terenu u Poznanju igrati protiv Leha, u prvoj utakmici dvomeča trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

„Leh je jedna izuzetno kvalitetna, kompaktna i dobra ekipa. Prvak svoje države. Mislim da su u svim segmentima igre jako dobri. Spremali smo se, znamo protiv koga igramo“, kazao je Milojević.

Milojević je rekao da je kapiten Leha Mikael Isak lider te ekipe, kao i da je krilni napadač Leo Bengtson jako kvalitetan igrač.

„U svim linijama imaju dosta dobrih igrača i to se vidi po rotacijama koje trener Leha vrši“, naveo je Milojević.

Trener Crvene zvezde rekao je da su svi igrači u njegovoj ekipi, osim Nemanje Radonjića koji je zadobio povredu kolena, spremni za predstojeći meč.

Na pitanje novinara da li Marko Arnautović i Šerif Endiaje mogu da igraju zajedno, Milojević je odgovorio da to zavisi od željenog stila igre na određenoj utakmici.

„Sigurno da imamo dosta dobrih igrača, to je nešto što me raduje, ali sa druge strane me stavlja na ‘slatke muke’. Svi igrači dobro rade, motivisani su i ja sam zadovoljan. Mogu svi da igraju, samo zavisi za šta ćemo se opredeliti od utakmice do utakmice“, kazao je Milojević, koji je dodao da je cilj njegove ekipe da napreduje iz meča u meč.

Milojević je rekao i da su novi članovi njegove ekipe Mahmudu Bađo i Šavi Babika jako kvalitetni igrači i dodao da još treba da odluči koliko će ih „koristiti“ u meču protiv Leha.

„Srećan sam što su došli, sigurno će nam doneti kvalitet. Spremni su za sutrašnju utakmicu i videćemo koliko ćemo ih koristiti u njoj“, izjavio je trener Crvene zvezde.

Milojević je naveo i da je klub odložio utakmicu u Super ligi Srbije kako se ekipa ne bi dovela u određene „rizike“ zbog vremena putovanja i dodao da je ovaj duel samo prvo poluvreme dvomeča.

Revanš dvomeča Crvene zvezde i Leha na programu je 12. avgusta u Beogradu.

(Beta)

