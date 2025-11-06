Milojević: Odigrali smo taktički zrelo, doći će i taj famozni decembar

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je da je njegova ekipa večeras protiv Lila u Ligi Evropa odigrala taktički zrelo i da je dobra energija bila ključ pobede.

„Svaka pobeda je lepa, drago mi je zbog igrača, meni je svaka pobeda koju ostvarim sa Crvenom zvezdom nešto najlepše u mom životu. Odigrali smo dobru utakmicu, taktički zrelu. Znao sam da ćemo imati problema u prvom poluvremenu, psihologija igra veliku ulogu“, rekao je Milojević posle utakmice za televiziju Arenasport.

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su na svom terenu Lil 1:0, u četvrtom kolu Lige Evropa.

„Znali smo da će Lil da izađe u visokom presingu, da igra agresivno. Lako smo gubili loptu. Na poluvremenu sam rekao igračima da preuzimam odgovornost, tu sam ako sam potreban, a ako treba da idem, sutra ću otići, ali da oni moraju da igraju, da nisu zaboravili da igraju. Drugo poluvreme bilo je mnogo bolje nego prvo“, naveo je Milojević.

„Radonjić je prvi put odigrao više od 80 minuta, dobro je odigrao, ali od njega očekujem mnogo više, potreban nam je. Bruno je bez treninga ušao u igru, Rade koji se polako vraća u svoju formu. Jednostavno trebala nam je energija, tražili smo tu eneriju koja je bila sinoć na utakmici košarkaša sa Panatinaikosom. Rekao sam im da je to vodilja, da moramo da podignemo energiju, koja je ključ. Navijači su nas bodrili, to su pravi navijači od srca im zahvaljujem“, dodao je.

Posle lošijih rezultata Zvezde u prethodnim utakmicama spekulisalo se da će Milojević napustiti klub, a upitan je da li će sada biti lakše raditi posle ove pobede.

„Isto će da bude, znaju se neke stvari ovde, ne bih ništa više odgovarao. Doći će i taj famozni decembar, ako ne dođe i nešto ranije, da klub može da ide u malo mirnije vode“, naveo je Lil.

Zvezda je prekinula niz od dva poraza u Ligi Evropa i na 24. mestu na tabeli ima četiri boda.

U petom kolu Zvezda će 27. novembra dočekati FCSB, nekadašnju Steauu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com