Milojević: OFK Beograd je jako dobar tim, pokušaćemo da nametnemo naš stil igre

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je danas da će njegova ekipa pokušati da nametne svoj stil igre u predstojećoj utakmici Super lige Srbije protiv OFK Beograda, kog smatra veoma kvalitetnim timom.

„OFK Beograd je jedan jako dobar tim, što je pokazao i prošle godine, sa sigurno jednim od najiskusnijih trenera u Super ligi Srbije pored gospodina Ćurčića. Dosta igrača je tu koji su igrali i kod nas, tako da deluju više kao kolektiv, ne bih izdvajao pojedince. Igraju jako dobar i dinamičan fudbal, tehnički su izuzetno dobri. Mi ćemo probati da nametnemo naš stil igre“, naveo je Milojević, a preneo sajt kluba.

Crvena zvezda će u nedelju od 18.30 na gostujućem terenu u Zaječaru igrati protiv OFK Beograda, u utakmici 17. kola Super lige Srbije.

Beogradski crveno-beli su drugi na tabeli Super lige Srbije sa 35 bodova, dva manje i utakmicom manje od prvoplasiranog Partizana, dok je OFK Beograd osmi sa 21 bodom.

Milojević je rekao da očekuje „otvorenu“ utakmicu, punu „taktičkog nadmudrivanja“.

„Simo Krunić je trener koji lako zna da se prilagodi protivniku, tako da vrlo dobro igraju, da li iz kontranapada, da li koristeći prekide. Mogu da nam prete na razne načine“, dodao je Milojević.

Trener Crvene zvezde naveo je i da pojedini igrači u njegovoj ekipi imaju probleme sa povredama i dodao da će u narednom periodu morati i da odmori neke igrače.

„Verovatno nećemo imati sve igrače, imamo nekih kadrovskih problema, a ono što je sigurno jeste da nećemo imati Arnautovića do kraja prvog dela sezone. Ostali igrači imaju nekih manjih problema, ali videćemo kakva je situacija posle treninga. Moraćemo da odmaramo igrače. Imali smo veliku potrošnju, vezali smo dosta utakmica na različitim podlogama, pogotovo i prethodna utakmica koja je bila jako zahtevna. Imali smo jako dobar performans što se tiče fitnesa i trčanja. Sigurno ćemo probati da neke igrače koji su u crvenoj zoni odmorimo“, kazao je Milojević.

Crvena zvezda u meč protiv OFK Beograda ulazi nakon pobede nad rumunskim FCSB-om (1:0), u utakmici petog kola ligaške faze Lige Evropa.

„Svaka pobeda nam znači za samopouzdanje, a pogotovo pošto je evropska utakmica, ali ništa više od toga“, izjavio je Milojević.

Milojević je pozvao navijače Crvene zvezde da u što većem broju dođu da podrže ekipu u meču protiv OFK Beograda.

„Igračima je to potrebno, a i zaslužili su“, kazao je trener Crvene zvezde.

(Beta)

