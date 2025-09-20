Milojević: Pobede u derbiju su uvek slatke, ali osim bodova i prestiža ništa više nismo dobili

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je da je zadovoljan pobedom protiv Partizana u današnjem 177. „večitom“ derbiju, da su one uvek slatke, ali da osim prestiža i tri boda, ekipa nije dobila ništa više.

„Zadovoljni smo, pobedili smo ‘večitog’ rivala na njegovom terenu, što nimalo nije lako. Čestitao bih svojim igračima na izuzetnoj borbi. Znali smo da ne treba da uđemo sa Partizanom u igru tranzicije jer imaju opasne i brze igrače.Uvek su slatke pobede protiv ‘večitog’ rivala, to je ipak samo tri boda. Nama je Partizan uvek najveći rival za titulu i uvek je lepo kad ga pobedimo, ali sem ova tri boda i prestiža, ništa više nismo dobili“, rekao je Milojević na konferenciji za novinare.

Fudbaleri Zvezde pobedili su na gostujućem terenu Partizan 2:1, u utakmici devetog kola Super lige Srbije i preuzeli prvo mesto na tabeli.

„Bila je teška utakmica. Mislim da je bio jak derbi, da je zadovoljio divan ambijent danas. Svakako smo mogli da rešimo utakmicu, međutim to je ipak derbi i igramo protiv kvalitetnog protivnika, pa se ušlo u konfuziju posle 2:1“, rekao je Milojević.

„Onda smo pokušali sa promenom sistema i ubacivanjem Rodrigaa da se zatvorimo, jer je Blagojević ubacio Kostića i Jovanovića, tim bočnim loptama i ubacivanjima sa kontra nogom Vukotića sa leve strane, kao i Natha i Zahida koji u svakom momentu mogu da naprave problem. Mogli smo i posle toga iz par kontri da rešimo utakmicu, nismo, derbi je“, dodao je on.

Trener je rekao da je zbog obaveza reprezentacija ekipa trenirala sa samo sedam, osam igrača, kao i da je došlo mnogo novih fudbalera koji pokušavaju da se prilagode.

„Ima tu dosta potencijala, igramo malo drugačiju igru. Imamo mnogo igrača. Tomas je jedan kvalitetan i dobar igrač. Sigurno ima velike domete, ali ovo mu je prva ovako važna utakmica“, dodao je i čestitao stručnom štabu na dobro pripremljenoj utakmici.

„Plan je funkcionisao na najbolji način. Leković je odigrao jako kvalitetnu utakmicu posle dužeg perioda. Nismo hteli da žrtvujemo Elšnika, pa je Kostov odigrao na desnoj strani sa planom da ulazi unutra. To je dosta dobro funkcionisalo. Imali smo želju da dominiramo, imamo loptu, postigli smo gol, ali smo izlaskom Kataija i Marka promenili malo formaciju“, naveo je on.

Govoreći o strelcu drugog gola Nemanji Radonjiću, trener je rekao da je to kvalitetan igrač i da je na njemu samo da bude dobro fizički pripremljen.

Crveno-beli su prvi na tabeli sa 21 bodom iz sedam utakmica, dok je Partizan drugi sa 19 bodova iz osam mečeva.

Crvena zvezda će u narednom kolu u Beogradu dočekati Radnički iz Kragujevca, dok će Partizan igrati na gostujućem terenu u Staroj Pazovi protiv OFK Beograda.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com