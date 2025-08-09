Milojević ponosan na mlade fudbalere Zvezde

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je da je ponosan na mlade igrače koji su večeras pobedili TSC u utakmici četvrtog kola Super lige Srbije.

„Jako sam ponosan na ove momke, oni su ovo zaslužili. Rekao sam im na pripremama da se spremaju da čekaju svoju šansu. Bila je ovo lepa utakmica protiv veoma dobrog protivnika. Ekipa TSC će se sigurno boriti za sam vrh tabele. Stvarno su odigrali na visokom nivou, bilo im je teško jer nemaju takmičarski ritam, ali još jednom bravo za momke“, rekao je Milojević.

Fudbaleri Zvezde pobedili su na svom terenu TSC 1:0, u četvrtom kolu Super lige Srbije.

Milojević je izveo kombinovani tim čija je prosečna starost na početku iznosila 22,8 godina, a tokom utakmice uveo je mlade igrače, pa je prosek starosti na kraju meča bio 21,09 godina, navodi se na sajtu Zvezde.

Trener Zvezde zahvalio je navijačima koji su bili na stadionu i rekao da će njihova podrška biti ključna u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Leha iz Ponznanja.

„Prvo želim da im zahvalim što su došli da nas podrže danas. Teško će biti, igramo protiv jako opasnog tima koji možda igra čak i bolje u gostima nego kod kuće. Navijači su nam potrebni, mi moramo da se spremimo maksimalno i nadam se da će uz Božiju pomoć biti sve kako treba“, naveo je Milojević.

Zvezda igra protiv Leha u utorak od 21 čas na stadionu „Rajko Mitić“. U prvoj utakmici u Poljskoj beogradska ekipa pobedila je 3:1.

