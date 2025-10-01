Milojević: Porto igra impozantno, moramo da iskoristimo svaku šansu

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je danas da predstojeći protivnik njegove ekipe u Ligi Evropa Porto igra impozantno i da crveno-beli moraju da iskoriste svaku priliku koja im se ukaže u tom duelu.

„Mislim da je Porto ekipa koja je možda ne najbolja, ali je među ekipama koje su u najboljoj formi u Evropi. Igraju impozantno i dobro u svim fazama igre. Očekuje nas jako težak posao, a sa druge strane mislim da će Porto biti jedna od ekipa koje će se boriti za trofej Lige Evropa. Sigurno nas čeka jako težak zadatak“, rekao je Milojević na konferenciji za novinare u Portu, preneo je klupski sajt.

Fudbaleri Zvezde igraju u četvrtak od 21 čas na gostujućem terenu protiv Porta, utakmicu drugog kola Lige Evropa.

„Ušli smo u seriju utakmica gde smo poslednja tri ili četiri meča igrali jako intenzivne duele. Navikli smo na to, tako da mislim da bi trebalo da budemo spremni sutra za utakmicu sa strane fizičkog aspekta“, dodao je Milojević.

On je rekao da nije sigurno koliko vremena će Nemanja Radonjić provesti na terenu.

„Potreban nam je, nemamo puno vremena za trening, a da li ćemo se opredeliti da počne ili da uđe, videćemo. U ovoj fazi sa igračima koji dolaze iz neke pauze, ili problema što se tiče same fizičke pripreme, nemamo komoditet da možemo da ih ostavimo da bi se oni fizički pripremili. Ušli smo u seriju utakmica, videćemo oko minutaže, ono što mi je jako bitno je da Nemanja koliko god da igra, u svakom minutu da maksimum, ništa više“, naveo je trener.

Milojević je pohvalno govorio o Portu i treneru Frančesku Farioliju, rekavši da se radi o jednom od najboljih trenera mlađe generacije.

„Rezultati koje su napravili im daju veliku dozu samopouzdanja. Igraju intenzivno, organizovano, disciplinovano. Moramo da odgovorimo na njihovu igru i da iskoristimo svaku šansu koja nam se bude ukazala na sutrašnjoj utakmici. Lako je sve to pričati, imamo još da se pripremimo dodatno kroz analize, ali u svakom slučaju protiv ovakvog protivnika, koncentracija mora da bude na najvišem nivou“, naveo je.

Milojević je dodao da Porto na svakoj poziciji ima kvalitetne igrače i da im nije problem što će trener, prema najavama, izostaviti pojedince koje čuva za veliki derbi portugalskog prvenstva.

„Svesni smo i znamo da oni imaju veliki derbi portugalskog prvenstva, ali ono što je do nas je da više vodimo računa šta ćemo mi da uradimo, nego koji će igrači Porta izaći sutra. Koje god izmene da naprave, uvek mogu da donesu više nego igrači koji su počeli utakmicu, mislim da su jako dobro izbalansirana ekipa u svim linijama tima“, ocenio je on.

Trener crveno-belih je rekao da od ekipe očekuje da u svakoj narednoj utakmici bude bolja jer ima mesta za napredak.

„Mislim da motiva u ovom trenutku ne bi trebalo da nedostaje. Igramo Ligu Evropa protiv Porta, rekli smo da su jedna od najboljih ekipa, ali u svakom slučaju treba da igramo blizu, treba da igramo jako. Treba da odgovorimo Portu na agresivnu igru, ako mislimo nešto da uradimo. Naravno ne mislim ni na šta van fer-pleja i fudbalske igre“, naveo je on.

Govorio je Milojević i o promenama u timu u odnosu na prethodni meč protiv Seltika.

„Mislim da će svakako biti nekih promena, to je neminovno. Nisam pristalica velikih rotacija i ne znam da li sam izveo isti tim u skorije vreme, a da je igrao jedno ili dva kola zajedno. Naravno što više igrači igraju zajedno, lakše je u linijama da se upoznaju, ali to je neminovnost. Nadam se da će moj tim da bude bolji nego što je bio na prethodnoj utakmici, videćemo koliko“, rekao je Milojević.

Zvezda je u prvom kolu odigrala nerešeno 1:1 protiv Seltika, a Porto je pobedio Salcburg 1:0.

(Beta)

