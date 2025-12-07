Milojević posle poraza od Vojvodine: Izdržaćemo

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je da je ekipa preopterećena zbog gustog rasporeda i da mora da izdrži do kraja polusezone, posle današnjeg poraza od Vojvodine u Super ligi Srbije.

„Bila je ovo utakmica u skladu sa onim što sam najavljivao. Imamo igrače koji igraju non-stop i opet smo ostali bez par fudbalera. Verovatno ćemo i za četvrtak ostati bez igrača. Igrali smo sa dosta mladih, koje smo morali da ubacimo u igru. Idemo dalje, izdržaćemo. Da se završi prvenstvo pa ćemo videti“, rekao je Milojević posle utakmice za televiziju Arena sport.

Fudbaleri Zvezde izgubili su na svom terenu od Vojvodine 0:1, u utakmici 18. kola Super lige Srbije.

Zvezda je pala na drugo mesto na tabeli sa 41 bodom, dva boda manje od Partizana, dok je Vojvodina treća sa 36.

Zvezda u četvrtak u Gracu igra protiv Šturma u Ligi Evropa i potreban joj je dobar rezultat kako bi zadržala šanse za plasman u nokaut fazu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com