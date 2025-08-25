Milojević poveo 24 igrača na revanš protiv Pafosa na Kipru

Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su danas na Kipar, gde će u u utorak igrati revanš utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona protiv Pafosa.

Među 24 igrača koje je trener Vladan Milojević poveo na Kipar nalaze se: Mateus, Omri Glazer, Ivan Guteša, Jung Vu Seol, Nikola Stanković, Rodrigao, Miloš Veljković, Stefan Leković, Tebo Učena, Veljko Milosavljević, Nair Tiknizjan i Mahmudu Bađo.

Spisak kompletiraju: Rade Krunić, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov, Aleksandar Katai, Šavi Babika, Mirko Ivanić, Felisio Milson, Nemanja Radonjić, Piter Olanjinka, Bruno Duarte, Šerif Endiaje i Marko Arnautović.

Crvena zvezda će u utorak od 21 čas u Limasolu igrati protiv Pafosa, u revanš utakmici plej-ofa za plasman u Ligu šampiona.

Kiparski tim je u prvoj utakmici dvomeča u Beogradu pobedio 2:1.

(Beta)

