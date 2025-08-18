Milojević pred Pafos: Jako dobra i brza ekipa

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je danas na konferenciji za novinare da je Pafos jako dobra i brza ekipa.

„Bili su dominantni na Kipru prošle godine. Imaju bogate vlasnike koji ulažu u klub. Imaju dobar skauting, trener im je bio pomoćnik Emeriju. Iznenađujuće za Kiprane je da imaju strpljenja, trener je dugo tu. Dovode igrače koji su im samo potrebni“, izjavio je Milojević.

Crvena zvezda će sutra dočekati kiparski Pafos u prvom meču plej-ofa za Ligu šampiona.

„Izbacili su dve dobre ekipe, Makabi i Dinamo Kijev. Svesni smo da igramo protiv jako dobre ekipe, a u plej-ofu za Ligu šampiona i ne možete da imate drugačije. Dobiće respekt od nas i ništa više od toga“, dodao je Milojević.

Meč počinje u 21 čas i igra se u Beogradu na stadionu „Rajko Mitić“.

Milojević je rekao i da ga ne brine što Pafos nije primio gol na gostovanjima ove sezone.

„To me ne brine. Dobra su ekipe, respektujem ih, ali ništa više od toga. U dobrom su momentumu. I kod njih su velika očekivanja. Dobro smo se pripremili, svi jedva čekamo utakmicu na našim navijačima“, rekao je on.

Milojević je uporedio Pafos sa poljskim Lehom, koji je Zvezda eliminisala u trećem kolu kvalifikacija: „Pafos igra drugačije od Leha. Morate da shvatite da je ovo najmanje kiparska ekipa, vlasnik je Rus. Razlika između Leha i njih je u totalno drugačijem stilu igre. Konkretniji su i direktniji od Leha, nezgodniji od našeg prethodnog protivnika“.

On je rekao da još uvek ima nedoumica kada je u pitanju prva postava koja će sutra istrčati na teren i da još uvek nije doneo odluku oko startnih 11.

„Imam poverenje u sve igrače. Koga god odaberem verujem da će da odradi posao kako bi trebalo. Postoji niz filtera oko izbora ekipe, imamo plan i oko izmena“, rekao je on.

Kapiten Zvezde Mirko Ivanić je rekao da njegov tim očekuje teška utakmice, ali da veruje da uz pomoć navijača Zvezde može da stigne do dobrog rezultata.

„Dvomeč protiv Leha smo odigrali na vrhunskom nivou, ali sutra nas očekuje najteža utakmica do sada, u to sam ubeđen. Verujem da možemo, do sad smo pokazivali da smo u najbitnijim utakmicama najspremniji i najkoncentrisaniji. Jedva čekam da počne sutrašnji meč“, rekao je Ivanić.

(Beta)

