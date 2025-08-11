Milojević pred revanš protiv Leha: Ne zanima nas rezultat prvog meča, treba da budemo jako obazrivi

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je danas da njegovi igrači ne treba da se obaziru na rezultat prve utakmice dvomeča trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Leha iz Poznanja i dodao da je ključno da predstojeći revanš tog duela odigraju fokusirano i obazrivo kako bi uspeli da sačuvaju vođstvo koje imaju.

„Završeno je samo jedno poluvreme. Rezultat iz prve utakmice nas apsolutno ne interesuje, sve misli su nam usmerene na ovaj meč. Izaći ćemo u najboljem mogućem sastavu. Očekujemo da Leh u ovoj utakmici bude još agresivniji i ofanzivniji, treba da budemo jako obazrivi. Neće biti nimalo lako“, naveo je Milojević na konferenciji za novinare.

Crvena zvezda će u utorak od 21 čas u Beogradu dočekati Leh iz Poznanja, u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Beogradski crveno-beli su u prvoj utakmici tog dvomeča u Poznanju pobedili 3:1.

„Nema euforije, niti ona treba da vlada. Leh je jako ozbiljna i dobra ekipa. Jako su dobro vođeni, sa jakom dobrim trenerom i izuzetnim pojedincima. Misli su nam samo na sutrašnjoj utakmici. Nismo ništa uradili još uvek“, dodao je Milojević, koji je pozvao navijače Crvene zvezde da pruže podršku njegovoj ekipi u predstojećem meču.

Trener Crvene zvezde rekao je da se još nije opredelio za sastav za revanš utakmicu protiv Leha, za koju su neizvesni nastupi Mirka Ivanića i Marka Arnautovića.

„Ivanić nije trenirao juče, bio je na terapiji, oporavlja se od lakše povrede. Danas ćemo doneti odluku da li će on moći da igra. Zdravlje igrača mi je najbitnije i nećemo rizikovati. Marko ima problem sa povredom, videćemo danas koliko ćemo ga koristiti i da li ćemo ga koristiti uopšte. Sutra ćemo odlučiti sa kojim sastavom ćemo izaći“, kazao je Milojević.

Milojević je rekao da ima poverenje u sve članove svoje ekipe i dodao da smatra da mladi igrači u njegovom timu imaju ispravan mentalitet.

„Imam poverenje u sve momke, treniraju, vredno rade. Sve su to elementi koji daju meni i mom stručnom štabu nadu i mogućnost da im pružim šansu. Odigrali smo utakmicu protiv TSC-a sa dosta mladim timom. Bitno mi je da i oni znaju da su greške sastavni deo sazrevanja. Imaju ispravan mentalitet i to mi je drago. Biće prostora da svaki minut koji dobiju iskoriste na najbolji način“, izjavio je trener Crvene zvezde.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com