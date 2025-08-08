Milojević pred TSC: Očekuje nas izuzetno težak meč

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je danas da njegov tim protiv TSC-a očekuje „izuzetno“ težak meč, i dodao da je ekipa iz Bačke Topole „kvalitetna i vrhunska ekipa“.

„TSC je napravio dobre rezultate u prethodna tri kola i sigurno nas očekuje izuzetno težak meč. Oni su kvalitetna i vrhunska ekipa“, rekao je Milojević, a preneo klub.

Zvezda će sutra na svom terenu u Beogradu dočekati TSC, u meču četvrtog kola Super lige Srbije.

Milojević još nije odlučio startnu postavu za utakmicu, a zdravstveni bilten biće poznat nakon današnjeg treninga: „Tek smo juče doputovali i još nismo trenirali, pa ćemo videti u kakvom su stanju igrači“

„Navikli smo na ovakav ritam, igrači su profesionalci i svesni su situacije, moramo dobro da se spremimo“, dodao je on.

Govorivši o srpskim klubovima u evropskim kvalifikacijama, trener je istakao da se nada boljim rezultatima.

„Partizan ima još jednu utakmicu i nadam se da će proći dalje. Ovo je tek prvo poluvreme, videćemo šta će biti posle“, rekao je on.

Milojević je pozvao navijače da podrže Crvenu zvezdu kako u Evropi tako i na domaćoj sceni.

„Voleo bih da stadion bude pun i da navijači dođu u što većem broju kako na meč protiv Leha, tako i protiv TSC-a. Biće teške utakmice, svaka je priča za sebe, a podrška sa tribina je od velike važnosti“, zaključio je Milojević.

(Beta)

