Milojević: Protiv Liverpula ne smete da imate pauze i prazan hod

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je danas da je Liverpul favorit u predstojećem meču Lige šampiona, ali je istakao će igrači s Enfilda sutra u Beogradu osetiti šta znači pravo navijanje.

„Čeka nas važan dogadjaj jer nam dolazi jedna od najboljih evropskih i svetskih ekipa. Mislim da će biti pravi spektakl uz ono što samo naši navijači znaju da prirede. Liverpul je favoriti. Mi smo u jako teškoj grupi, to smo znali i pre početka, ali mislim da smo se spremili i da ćemo dati sve od sebe kao što smo to radili na svim prethodnim utakmicama, a videćemo za koliko će to biti dovoljno“, rekao je Milojević novinarima na stadionu „Rajko Mitić“.

Fudbaleri Zvezde dočekuju sutra ekipu Liverpula u utakmici četvrtog kola Grupe C Lige šampiona. Ekipa s Enfilda je prva na tabeli sa šest bodova, dok su crveno-beli poslednji sa jednim osvojenim bodom.

„Da li pominjati trenera Klopa, igrački kadar, istoriju Liverpula, navijače… Mislim da je najbolje da ne kažem ništa jer ću time da kažem sve. Ponosan što ćemo imati ovakav spektakl u Beogradu“, rekao je Milojević.

Liverpul je u prethodnom kolu pobedio Zvezdu sa ubedljivih 4:0, a novinare je zanimalo šta će biti drugačije u Beogradu.

„Znate da smo bili kažnjeni, da nismo imali pomoć naših navijača u gostima. Svi dobro znaju šta znači igrati na Marakani, niko se ovde prijatno ne oseća… Ne znam koliko će to da utiče na igrače Liverpula, jer oni igraju iz nedelje u nedelju pred takvom atmosferom, ali mislim da će i za njih da bude fascinantno. Bili smo na Enfildu ali daleko je to od navijanja na Marakani, biće mi drago kad budu čuli ono pravo navijanje“, rekao je Milojević.

Trener Zvezde je istakao da će njegovi igrači na sutrašnjem meču morati da budu koncentrisani svih 90 minuta.

„Pričamo o ekipi koja je selektirana za osvajanje Lige šampiona. Ne smete da imate pauze i prazan hod, jer imaju igrače koji imaju veliki individualni kvalitet i koji mogu da vas kazne za najmanju sitnicu. Jako je bitno da imamo koncentraciju svih 90 minuta“, rekao je Milojević.

„Liverpul, Napoli i PSŽ igraju u tri najbolje lige na svetu, to je jednostavno neka druga dimenzija. To je tako. Mi se trudimo i dajemo sve od sebe, ali igrate protiv ekipa koje će se takmičiti za osvajanje Lige šampiona… Ne razmišljamo o rezultatu, kakav god da bude, ići će na moju dušu. Želim igračima samo da se predstave, mislim da možemo bolje, mnogo bolja nego prethodne dve“, dodao je Milojević.

Trener Liverpula Jirgen Klop je odlučio da Djerdan Šaćiri ne doputuje za Beograd, a engleske novinare je zanimalo da li Milojević smatra da je njegov kolega doneo pravu odluku.

„Ako je Klop tako odlučio… Ostaćete uskraćeni za odgovor. Zna se cela situacija, ne bih imao nešto da dodam“, rekao je Milojević.

Fudbaler Zvezde Marko Marin rekao je da se cela ekipa raduje sutrašnjoj utakmici i dodao da se nada da će biti drugačija od one na Enfildu.

„Liga šampiona je uvek nešto specijalno, a igrati kući je još posebnije. Znamo šta nas očekuje, nadam se da će biti drugačija nego u Liverpulu pred našim navijačima, daćemo sve od sebe i pokušati da iznenadimo“, rekao je Marin.

„Znam kako se ja osećam kad igram kući, kad se setim samo utakmice protiv Napolija, i njima nije bilo lako, a svi su očekivali pobedu Napolija. Sutra će igrači Liverpula doživeti šta znači igrati ovde, ali i mi na terenu moramo dati sve od sebe, moramo se boriti za svaku loptu i pokazati više nego u Liverpulu“, dodao je Marin.

Novinare je zanimalo i da će Zvezda na svom stadionu možda igrati riskantnije nego na Enfildu.

„Ekipu kao Liverpul napadati 90 minuta je smrt, to ne radi nijedna ekipa na svetu protiv Liverpula, nismo toliko naivni“, rekao je Marin.

Utakmica se igra sutra od 18.55 na stadionu „Rajko Mitić“.

(Beta)