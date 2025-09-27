Milojević: Radnički je opasna ekipa, bićemo spremni za utakmicu

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je danas da je naredni protivnik Radnički 1923 opasna i dobra ekipa, ali da će njegovi igrači biti spremni za taj duel 10. kola Super lige Srbije.

„Radnički se stabilizovao dolaskom novog trenera. Oni su i pod komandom Feđe Dudića igrali jako dobro, pravili su jako dobre rezultate. Međutim, dolaskom Lukovića, svedoci smo da poslednjih četiri, pet utakmica igraju jako dobro, da su se stabilizovali. Jedna opasna ekipa, dobra. Ima dosta dobrih igrača koji su ostali još od prošle godine, jaki su kao kolektiv“, rekao je Milojević za klupski sajt.

Fudbaleri Crvene zvezde igraju u nedelju od 19 časova na stadionu „Rajko Mitić“ protiv Radničkog 1923, utakmicu 10. kola Super lige Srbije.

Radnički iz Kragujevca predvodi trener Aleksandar Luković.

„Lukovića znam, mlad, ambiciozan trener, koji je imao i dobru igračku karijeru, igrao je u dobrim klubovima. Izuzetno mi je drago kada se bivši igrači opredele da krenu za trenerskim pozivom. Mislim da je to Srbiji potrebno i verujem da će Luković u budućnosti biti jako dobar trener“, ocenio je Milojević.

On je rekao da će posle današnjeg treninga znati koji igrači će početi utakmicu.

„Mi smo ušli u seriju igranja nedelja, četvrtak, na svaka četiri dana, tako da pored oporavka imaćemo utakmice, što u prvenstvu, što u Ligi Evropa. Profesionalci smo, bićemo spremni“, naveo je trener.

Milojević je dodao da je fudbaler Rade Krunić u završnoj fazi oporavka od povrede.

„Danas ili sutra treba da uradi kontrolni pregled i posle toga ćemo znati više“, rekao je on.

Zvezda je jedina neporažena ekipa u prvenstvu, odigrala je sedam utakmica i ima 21 bod na prvom mestu na tabeli.

Ekipa iz Kragujevca zauzima peto mesto na tabeli sa 13 bodova iz devet utakmica.

(Beta)

