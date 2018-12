Milojević: Stalno pričam, Superliga je prioritet

BEOGRAD – Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević, uoči duela s Voždovcem u nastavku Superlige, ponovio je da je odbrana šampionske titule prioritet.

„Očekuje nas dobra utakmica s protivnikom koji je godinama u samom vrhu srpskog fudbala. Pozicija na tabeli ne prikazuje pravu snagu i vrednost Voždovca, ekipa su sa dosta iskusnih igrača i povratnika iz inostranstva, uz prepoznatljivu filozofiju igre. Voždovac je stabilan superligaš koji treba da igra u plej-ofu. Našeg bivšeg fudbalera Andriju Lukovića mogu da okarakterišem kao nosioca igre“, rekao je Milojević na konferenciji za medije.

Za duel s Voždovcem potpuno su se oporavili Dušan Jovančić i Milan Pavkov, a uskoro će svi biti na raspolaganju Milojeviću.

„Stalno ponavljam da nam je prioritet domaće prvenstvo. Ostale su još dve nedelje do kraja polusezone i čekaju nas jako teški izazovi“, rekao je Milojević i dodao da ga raduje što je teren stadiona „Rajko Mitić“ dobio grejače.

On se osvrnuo na utakmicu u Italiji protiv Napolija u Ligi šampiona i poraz od 3:1.

„Raduje me to što smo se tako prikazali u Ligi šampiona, a više pretrčanih kilometara od Napolija jeste cena povređenih igrača. Možda je moglo i manje da ih bude, ali dobro je da se ne radi o većem broju povreda. Više pretrčanih kilometara jasno pokazuje kakvi se napori iziskuju kod igrača, a oni svi odlično rade i vrlo su motivisani“, završio je Milojević.

Utakmica 18. kola Superlige između Crvene zvezde i Voždovca igra se sutra od 18 sati na stadionu „Rajko Mitić“.

(Tanjug)