Milojević: Svi igrači su spremni, nema mesta za kalkulacije

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević istakao je danas da su svi igrači spremni za nastup protiv Pafosa, i dodao da ekipa mora da pokaže mnogo više nego u prvom meču u Beogradu.

„Svi su igrači su spremni da igraju. Biće drugačija utakmica. Prvih 90 minuta je odigrano, a Pafos ima gol prednosti. Moramo da budemo mnogo bolji nego u Beogradu. Ako budemo na istom nivou kao u prvom meču, male su nam šanse da možemo bilo šta da uradimo“, rekao je Milojević na konferenciji za medije.

Zvezda sutra od 21 čas gostuje Pafosu u revanš meču plej-ofa za plasman u Ligu šampiona. U prvom meču u Beogradu Pafos je slavio 2:1.

Milojević je naglasio i da u njegovom timu nema mesta za kalkulacije.

„Plan postoji, mi smo se spremali. Ne verujem da će Pafos kalkulisati, tako da mislim da obe ekipe ulaze bez kalkulacija. Nikada nisam gledao na fudbal iz ugla da čuvam ili jurim rezultat“, rekao je Milojević.

Milojević, koji se posle višegodišnjeg angažmana u Omoniji, Apoelu i Apolonu vraća na Kipar, rekao je da mu je povratak donosi lepe uspomene.

„Uvek su lepa iskustva kada se vratim na Kipar. Bio sam ovde dosta godina, trenirao sam velike klubove, imam dosta prijatelja. Drago mi je da sam sa mojim voljenim klubom vratio na Kipar i da ću moći da predstavljam svoj klub. Nadam se da će dosta mojih prijatelja navijati za nas“, istakao je trener Zvezde.

(Beta)

