Milojević: Težak teren u Rumi, najvažnije je da smo prošli u osminu finala Kupa

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević čestitao je svojim igračima na borbenosti i igri po teškom terenu u Rumi i rekao da je najvažnije da su crveno-beli danas pobedili Sloven i plasirali se u osminu finala Kupa Srbije.

„Znali smo da će Sloven da igra motivisano i nadahnuto. Imaju jako dobre igrače, teren nam baš nije dozvoljavao. Uslovi su bili malo teški danas, jednostavno to je fudbal. Nama je bilo bitno da prođemo dalje. Čestitam mojim igračima na borbenosti i igri, koliko je u ovim uslovima moglo da se igra“, rekao je Milojević posle utakmice za televiziju Arenasport.

Branioci trofeja u Kupu Srbije fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se danas u osminu finala tog takmičenja, pošto su u Rumi pobedili domaći Sloven 2:0.

Milojević je Slovenu, koji se takmiči u Srpskoj ligi Vojvodina, zahvalio na gostoprimstvu, rekao je da imaju dobre uslove i poželeo da nastave dobro da rade.

Trener Slovena Jovan Golić rekao je da se njegova ekipa dobro predstavila protiv Crvene zvezde.

„Za nas je ovo bila velika statisfakcija, za klub i grad koji dugo nije bio na fudbalskoj mapi Srbije. Imali smo priliku da se pokažemo u najboljem svetlu i to smo iskoristili. Čestitao bih mojim momcima što su bili hrabri i pružili dobru partiju. Ostaje žal što nismo postigli bar jedan pogodak“, naveo je Golić.

(Beta)

