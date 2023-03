Milojević: TSC ima dobre rezultate, ali želimo pobedu u Bačkoj Topoli

BEOGRAD – Trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević izjavio je danas da ekipa TSC-a ove sezone postiže dobre rezultate, ali je dodao da će „crveno-beli“ ići na pobedu u meču 25. kola Superlige Srbije.

Crvena zvezda će sutra od 18.30 sati gostovati ekipi TSC-a u Bačkoj Topoli. „Crveno-beli“ su lider na tabeli SLS sa 16 bodova prednosti u odnosu na Partizan i Čukarički. TSC je četvrti sa 49 bodova.

Crvena zvezda je pre tri dana pobedila Partizan 1:0 u 169. „večitom derbiju“.

„Zadovoljan sam rezultatom i odnosom igrača. Što se tiče celokupne predstave, odnosno performansa nisam zadovoljan, iz razloga što imamo kvalitet da igramo bolje. Na osnovu razgovora sa igračima, došao sam do zaključka da nas je važnost utakmice i prevelika želja za pobedom sputala u određenoj meri, da pokažemo kontinuirano 90 minuta dobre igre. Nismo našli dobar balans, što se tiče direktne igre i kontrole u drugom poluvremenu, to je nešto čime ćemo se baviti u predstojećim danima i nedeljama. Tim segmentima nisam zadovoljan, žao mi je što nismo postigli bar još jedan pogodak, u periodu igre kada smo bili dominantni, jer mislim da bi nam to donelo dosta mira“, istakao je Milojević, preneo je zvanični sajt kluba.

Trener Crvene zvezde je uoči meča sa TSC-om pohvalio napadača Aleksandra Pešića.

„Pešić je vodio rovovsku borbu, dao je svoj maksimum, bio veoma dobar u presingu. U određenim momentima je radio posao i krilnih igrača, tako da je možda falilo svežine da bi postigao gol, što se od špica uvek očekuje i traži. Međutim, rekao sam i pre odigravanja utakmice da sam jako zadovoljan sa njegovim odnosom i radom, znam da će se to vratiti“, dodao je Milojević.

On je naveo da Nemanja Milunović zbog povrede neće biti spreman za duel u Bačkoj Topoli, dok će Aleksandar Katai najverovatnije igrati.

„Milunović je odsutan iz trenažnog procesa, bolje je nego što smo očekivali na osnovu videa i slika. Izgubio je u tom trenutku svest i tada pao direktno na skočni zglob. Na svu sreću nema preloma, za detaljnije analize čekamo da splasne otok, da bismo mogli da uradimo magnetnu. Očekujemo ga što pre, međutim trenutno nije na raspolaganju. Što se tiče Kataija, oporavak ide u dobrom smeru, priroda povrede je takva da to nije nešto ozbiljno, međutim nervira ga. Dobro se bori sa tim i ovo nije prvi put da u poslednjih četiri ili pet godina Katai igra povređen kada je klubu i nama potrebno. Mislim da je spreman za sledeću utakmicu“, naveo je Milojević.

Crvena zvezda na meču sa TSC-om zbog žutih kartona neće moći da računa na Strahinju Erakovića.

„Imamo prostora za malo rotacije, mislim da je Leković neko ko je dobro radio i bio odličan na pripremama. Verujem u to da kad radiš dobro i pošteno, da se sve vrati i da se šansa ukaže. Imamo još 24 sata da odlučimo ko će defitinivno igrati, ali svakako da je on u najužem izboru“, istakao je trener „crveno-belih“.

On se složio da Crvenoj zvezdi najveća opasnost preti od igrača TSC-a Petra Ratkova i Ifeta Đakovca.

„Svakako da su njih dvojica izuzetno važni igrači TSC, kao i Stojić koji jako dobro igra iz zadnje linije, miran je na lopti, dosta toga kreće od njega. Jovanović koji je suspendovan, takođe je njihov bitan igrač, kao i Ilić, koji je dobar za sistem ekipe TSC, igra brzo i jednostavno, dobro se kreće. Imaju dobar tim i trenera, sve su posložili, vidi se da su i igrače dovodili na osnovu filozofije igre koju trener forsira. Istrpeli su i prebrodili početak, koji je bio malo teži, a sada naravno dolaze rezultati i lepa igra“, rekao je Milojević.

On je istakao da je šef stručnog štaba TSC-a Žarko Lazetić jedan od najboljih srpskih trenera.

„Generacijski smo tu, zajedno smo igrali u mlađim kategorijama. Dobro ga poznajem, znam koliko je posvećen i koliko dobro radi. Imao je jedan dobar put iz Milanovca, u mlađim kategorijama večitog rivala i kao pomoćni trener, da se on razvija uz svoju ekipu i da mu ekipe igraju iz godine u godinu sve bolje. Mislim da je našao sredinu koja isto te njegove ideje može da podrži, što je veoma bitno za trenera. Želim mu sve najbolje i da ih dovede do tog mesta do kog žele“, rekao je Milojević.

Trener Crvene zvezde je naveo da je pratio derbi meč Premijer lige između Liverpula i Mančester junajteda (7:0).

„Voleo bih da se okonča tako ubedljivo u našu korist. Ne znam kako bi se pisalo, time se ne bavim, znate i da ne čitam i ne pišem o dnevnoj štampi, zato što to može malo da poremeti. U šali sam rekao, a novinari su shvatili to kao da sam ljut, da idu da gledaju Premijer ligu. Dva dana kasnije su dobili spektakl, a da bi imali spektakl mora da bude sve prisutno i publika, uslovi za igru, kvalitet igrača. Uvek smo kritični prema sebi, ja naročito, samo u jednom trenutku sam imao osećaj da nije dobro dobiti derbi i da to nije to. Zbog toga sam se našalio za Premijer ligu, a svakako je bilo uživanje gledati tu utakmicu“, zaključio je Milojević.

(Tanjug)

