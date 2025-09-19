Milojević: U derbiju nema favorita

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je danas pred derbi sa Partizanom da u duelima večitih rivala nema izrazitog favorita i da mali detalji mogu odlučiti pobednika.

„Nemam običaj da komentarišem šta drugi treneri pričaju. Moje mišljenje je da u utakmicama Zvezde i Partizana nikada nema favorita. Priče o favoritima padaju u vodu kada meč počne, jedna greška, inspiracija ili korner mogu da odluče ishod“, izjavio je Milojević na konferenciji za novinare.

On je dodao da ima „slatke muke“ pri izboru tima jer u sastavu ima veliki broj kvalitetnih fudbalera, uključujući i mlade bonuse. “

„Svi vredno rade, svesni su ograničenja sa brojem stranaca i ponašaju se maksimalno profesionalno“, istakao je trener crveno-belih.

Govoreći o rivalu, Milojević je naglasio da Partizan igra dobro od početka sezone i da je trenutno lider Super lige.

„Pokazali su kvalitet u Evropi, daju dosta golova, ali u derbijima nikada nema favorita“, kazao je.

Odlazak najboljeg strelca Šerifa Endijaja ne vidi kao problem: „Šerif je bio važan, dao je mnogo Zvezdi, ali imamo igrače koji mogu da ga zamene“.

Milojević je istakao i da veruje u srpske sudije i da očekuje da protagonisti na terenu budu igrači.

„Greške su deo igre, ali važno je da se posle meča priča o fudbalu, a ne o drugim stvarima“, rekao je on.

Trener Zvezde se posebno osvrnuo na formu Aleksandra Kataija.

„Sale je u sjajnoj formi i možda baš on bude „iks faktor“. Ono što me raduje je njegov odnos prema igri, kvalitet nije sporan, samo da ga zdravlje posluži“, poručio je Milojević.

Na početku konferencije Milojević je izrazio saučešće porodici bivšeg fudbalera Zvezde Milovanovića, uz poruku da ga je vest o njegovoj smrti veoma pogodila.

(Beta)

