Milojević: U revanšu moramo da pokažemo karakter

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je večeras posle poraza od Pafosa da njegova ekipa mora da pokaže karakter u revanšu na Kipru za sedam dana.

„Nismo očekivali ovakav Pafos. Izuzetno su brza ekipa, koja koristi tranzicije. Igraju snažno, atlete su. Morali smo da dobijamo više duela. Lako smo ispadali. Ne može se to na ovom nivou Lige šampiona. Znamo da smo u deficitu, treba da pokažemo karakter u revanšu“, izjavio je Milojević za TV Arena sport.

Zvezda je večeras poražena na svom terenu od Pafosa 1:2, u prvom meču plej-ofa za plasman u Ligu šampiona.

„Pafos će pored rezultata imati i vremenske prilike na svoju ruku. Sabijeni smo uza zid i moraćemo u revanšu da budemo na vrhuncu“, dodao je Milojević.

Milojević je prvu izmenu izvršio već u 31. minutu, kada je umesto Olanijke na teren ušao Bruno Duarte.

„Probali smo da ubacimo Bruna, nismo hteli da čekamo poluvreme. Nije da je Olanjinka loše igrao, dobro je, ali morali smo da igramo ofanzivnije“, rekao je Milojević.

Revanš meč se igra za sedam dana na Kipru.

„Moramo da budemo drugačiji nego danas. Igraćemo 90 minuta pred njihovim navijačima. Ne treba mnogo pričati, treba raditi i odigrati 90 minuta u revanšu“, zaključio je trener crveno-belih.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com