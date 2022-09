Milojević: Uz disciplinovanu igru do dobrog rezultata protiv Monaka

Trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević rekao je danas da njegova ekipa uz disciplinovanu igru ima šansu da ostvari dobar rezultat protiv Monaka.

„Nisu ‘vanzemaljci’, najbolji su u tim promenama poseda, jer su veoma direktni i agresivni, to je nešto što im prija. Protiv ekipa gde su oni dominantni imaju problema, tako da očekujem jednu utakmicu gde uz našu disciplinu i uz naš kvalitet, možemo da pružimo dobru igru i ostvarimo dobar rezultat“, rekao je Milojević na konferenciji za medije.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće sutra na stadionu „Rajko Mitić“ ekipu Monaka, u utakmici prvog kola Grupe H Lige Evropa.

U drugom meču ove grupe igraće Ferencvaroš i Trabzonspor.

Milojević je dodao da je Monako kvalitetan protivnik, koji igra u jednoj od najzahtevnijih liga.

„Igraju na nekom drugom intezitetu, nekim drugim brzinama, fizički su dominantni i moćni, to su pokazali protiv Pari Sen Žermena (1:1)“, rekao je on.

Trener crveno-belih istakao je da poštuje rivala, ali da ne pobedujuje uvek favorit.

„Ovde su pobedjivani mnogo jači timovi od Monaka. Za to nam treba 90 minuta discipline, 90 minuta želje za nadigravanjem i potpunog fokusa na svim segmentima igre“, ocenio je on.

Milojević je dodao da nije zadovoljan nerešenim rezultatom protiv TSC-a (1:1), u prošlom kolu Super lige Srbije, ali da je igra bila dobra.

„Ako gledate igru protiv TSC-a imamo 27 udaraca, 11 u okvir gola, gde oni imaju pet u okvir gola, samo taj segment igre ako se uzme, uz malo sreće mogao je rezultat da ode na 3:1 ili 4:1“, rekao je on.

Istakao je da se ekipa ne nalazi u krizi, kao i da remi sa Partizanom u Humskoj ne može biti neuspeh.

„Ne znam od kad je to 1:1 sa Partizanom na njihovom stadionu neuspeh, možda treba pitati, da jedan Partizan koji je naš najveći konkurent dodje sa defanzivnim opredeljenjem kući, to govori o našoj snazi“, ocenio je on.

Milojević je rekao da u pripremi utakmice treba ispoštovati svakog protivnika, kao i da o kvalitetu Monaka ne treba trošiti reči.

„Imamo teren na kojem volimo da igramo, imamo ekipu i igrače za koje se do pre 20 dana pričalo da je to najbolja generacija od 1991. Sada u jednom trenutku posle dva remija dovodimo u pitanje da li su oni dobri, ja verujem da su oni dobri… Poljulja vas to kad ne udjete u Ligu šampiona koja je očekivana, ali to je neki nauk za ubuduće, nema potcenjivanja ni precenjivanja“, rekao je on.

Trener crveno-belih istakao je da njegov tim može da ugrozi Monako, ukoliko budu igrali pametno nakon osvojene lopte.

„Dosta možemo da ih ugrozimo na prekidu, nisu dobri u defanzivnom prekidu, ali da ne odajemo neke stvari. Ima prostora da se to uradi, treba nam kolektiv, jer kvalitetne pojedince imamo“, rekao je Milojević.

On je dodao da je Mirko Ivanić u konkurenciji za sastav, ali da će danas biti poznato da li će igrati nakon povrede.

Milojević je ocenio da meč sa timom iz Kneževine nije ‘prekretnica’ u sezoni.

„Sutra da dobijemo ja mislim da nam treba još osam bodova da bi prošli dalje, možda sedam. Posle te utakmice nam sledi Pazar koji nam je opet prekretnica, pa Trabzon koji je isto prekretnica“, rekao je on.

Trener Zvezde rekao je i da će njegov prvi pomoćnik u klubu biti bivši selektor mlade reprezentacije Švedske Poja Asbagi.

Napadač crveno-belih Aleksandar Pešić istakao je da ekipu očekuje teška utakmica.

„Znamo da nas očekuje teška utakmica, poznajem dosta francusko prvenstvo, to je zahtevno prvenstvo. Sutra nas očekuje dosta trke, pre svega su fizički dominantni“, rekao je Pešić.

Pešić je dodao da će navijači biti dodatni „vetar u ledja“.

„Padali su i veći rivali od Monaka na ‘Marakani’, ne vidim zašto to ne bi bilo i sutra“, rekao je Pešić.

Meč izmedju Crvene zvezde i Monaka igra se u četvrtak na stadionu „Rajko Mitić“ od 21.00.

(Beta)

