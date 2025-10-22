Milojević: Važno mi je da damo sve od sebe u Bragi

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je večeras da još uvek nije odlučio sa kojim će sastavom izaći na meč Lige Evropa protiv Brage, kao i da je za njega najvažnije da igrači pruže maksimum na terenu.

„Još uvek imamo nedoumice oko sastava. Imali smo igrače, kao što je Veljković (Miloš), koji su došli sa malom povredom posle reprezentativne pauze. Videćemo za koje igrače ćemo se opredeliti sutra. Za svaku ekipu je najbitniji rezultat, ali meni je najbitnije da damo sve od sebe, da se držimo plana za koji smo se dogovorili. Da kažemo, da damo poslednji atom snage na terenu“, rekao je Milojević, preneo je klupski sajt.

Fudbaleri Crvene zvezde gostovaće u četvrtak ekipi Brage, u utakmici trećeg kola ligaške faze Lige Evropa.

Zvezda je u prve dve utakmice odigrala nerešeno sa Seltikom u Beogradu (1:1), dok je u prošlom kolu u Portugalu poražena od Porta (1:2).

Braga je u prva dva kola zabeležila dve pobede. U prvom kolu savladali su Fejenord (1:0), a zatim i Seltik na gostovanju (2:0).

Milojević je govorio o problemima sa povredama igrača.

„Sa nama nije Aleksandar Katai, znate da je u završnoj fazi oporavka, nadamo se da će ubrzo biti sa nama ponovo. Imamo i povredu Glazera (Omri), koji se vratio sa reprezentativne pauze gde je imao dislokaciju prsta na šaci i to će zahtevati pauzu od pet do sedam dana. Takođe, imamo i Lučića (Vladimir), koji je počeo da trenira posle Kruševca usled virusa. Rade (Krunić) je odigrao utakmicu protiv IMT posle 50 dana van stroja, tako da ni on u ovom momentu nije na sto posto spremnosti, ali nam znači što je ovde sa nama“, rekao je trener Zvezde.

Milojević je dodao da su Porto i Braga potpuno drugačije ekipe, iako dolaze iz iste zemlje – Portugala.

„Naravno, kao trener voleo bih da pružimo partiju kao što smo pružili protiv Porta. Imamo tu nadogradnju, mislim da što više utakmica budemo prolazili i igrali, da ćemo biti bolji. Tako da bih voleo u svakom slučaju da imam jednu ekipu koja će pokazati i više nego što je pokazala u Portu. Drugo su želje, ali igramo protiv kvalitetnog protivnika kao što je Braga. Videćemo, neki put zavisi dosta stvari i od samog protivnika“, istakao je on.

Trener crveno-belih rekao je da je sa igračima pričao o Bragi i pre nego što su saznali da će igrati u Ligi Evropa.

„O Bragi smo pričali i pre nego što smo znali da ćemo igrati sa njima, pričali smo i o Ajaksu, ja volim da pričam sa igračima, da mi daju njihova iskustva iz klubova. Ostavio je Mateus (golman) veliki trag ovde, igrao je ovde više od deset godina, znači da je to velika privilegija, što pokazuje njegov kvalitet igrački i ljudski. Posebno za ovu utakmicu nismo pričali, ali smo pričali u superlativu ranije“, kazao je on.

Milojević je dodao da je Braga izuzetno kvalitetan tim, u kojem veliki uticaj na igru ima napadač Rikardo Orta.

„Brzi su, tehnički su jako dobro potkovani, znamo da se portugalski fudbal nalazi u vrhu. Zemlja koja je stalno u vrhu evropskog i svetskog fudbala, da li po reprezentaciji, uvek su imali najbolje igrače na svetu. Ima tu mnogo kvaliteta i treba obratiti pažnju na sve. Tragično bi bilo kada bismo izdvojili jednog igrača“, istakao je on.

Milojević je rekao da je igračima ponovio da obrate pažnju na svaki detalj.

„Često se dešava da neke nijanse rešavaju utakmice, tako da opet svojim igračima želim da skrenem i skrećem pažnju, to je da svaki detalj, svaka sekunda, nema praznog hoda. Ne možete da imate delove gde vas nema i jako je teško vratiti se iz tih situacija. Voleli bismo da kontrolišemo utakmicu koliko možemo, igraćemo ono što smo mi, imamo samopouzdanje što se tiče kvaliteta naših igrača. Nikada nisam prognozirao rezultate, ali ono što mi je bitno je da izađemo i pokažemo ono što jesmo i taj kvalitet, u okviru plana i discipline“, zaključio je Milojević.

Utakmica između Brage i Zvezde na programu je u četvrtak od 18.45.

(Beta)

