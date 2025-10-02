Milojević: Voleo bih da smo dali drugi gol

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je da je njegova ekipa u večerašnjoj utakmici protiv Porta u Ligi Evropa odigrala dobro taktički, ali da treba da izvuče pouke iz poraza u samoj završnici.

„Ne možemo da gledamo samo poslednji momenat, odigrali smo prevashodno taktički, čestitao bih igračima na fenomenalnom planu igre koji su obavili jako dobro. Bilo je individualnih grešaka, kao kod penala, mislim da smo Porto sveli na jedan ili nijedan udarac u prvom poluvremenu. Imali smo dve situacije kod rezultata 1:1, voleo bih da smo im dali drugi gol“, rekao je Milojević posle utakmice za televiziju Arena sport.

Fudbaleri Zvezde izgubili su na gostujućem terenu od Porta 1:2, u utakmici drugog kola Lige Evropa.

Porto je poveo golom Vilijama Gomesa iz jedanaesterca u osmom minutu, a izjednačio je Vasilije Kostov u 33. minutu. Pobedu Portu doneo je Rodrigo Mora u 89. minutu.

„Tako vam je to u fudbalu, pad koncentracije, mislim da smo pogrešili, ostavili smo igrača, trebalo je drugi igrač da izađe kod kontranapada. Surovo smo kažnjeni za to. Morate da date gol, nećete imati puno šansi, pogotovo ne protiv Porta. Već smo rekli da je to ekipa koja će se boriti za završnicu i osvajanje Lige Evropa“, naveo je Milojević.

On je rekao da trener Frančesko Farioli ima specifičan način rada i da se na svaku situaciju treba adaptirati, kao i da nije slučajno to što se Porto nalazi u dobroj poziciji.

„Treba ovo da arhiviramo i da naučimo iz ovoga. Vratiće nam se igrači posle reprezentativne pauze, da molim boga da budemo spremni. Idemo Bragi, mislim da imamo dva najteža protivnika na strani na početku takmičenja“, rekao je Milojević.

Upitan o igri 17-godišnjeg Kostova, Milojević je rekao da je „dete koje je jako stabilno“ i da je izuzetno zreo za svoje godine.

„Možda je u prvom poluvremenu u veznom redu dosta toga zavisilo od njega. Uvek će vas bog nagraditi ako vredno radite, on je takvo dete. Treba da ostane miran i da radi, jedan je od najvećih talenata u srpskom fudbalu. Voleo bih da se razvija na pravi način, mi ćemo učiniti sve da mu pomognemo na tom putu“, naveo je trener Zvezde.

