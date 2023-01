Milojević: Volimo pobede, nastavićemo da radimo na taktici

ANTALIJA – Trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević izjavio je danas da je zadovoljan pobedom protiv Dinama iz Tbilisija na pripremnom meču u turskoj Antaliji.

Crvena zvezda je pobedila rezultatom 3:2. Ovo je bio četvrti trijumf „crveno-belih“ na pripremama u Turskoj.

„Drugačija utakmica u odnosu na prethodne… Menjali smo formaciju zbog igrača koje sam imao na raspolaganju, hteli smo nešto da probamo i zaista nemam zamerku za ekipu. Desi se da padne koncentracija, ovo je po prvi put što se tiče defanzive da se to dogodilo, te smo primili dva jeftina gola, ali su igrači pokazali karakter i želju da pobede utakmicu, a to je ono što krasi Zvezdu. Hoćemo uvek da pobedimo, iako smo i uigravali različite stvari. Fizički dobro izgledamo, a do početka prvenstva ima još dve nedelje, kada je reč o taktici veoma smo korektni i mislim da ćemo kad uđemo u manji obim treninga, imati još bolju realizaciju“, rekao je Milojević, preneo je zvanični sajt Crvene zvezde.

On je najavio da će fudbaleri Crvene zvezde do kraja priprema uglavnom raditi na taktici.

„Neki sitni taktički detalji, uz cilj da dodatno uigramo ekipu za proleće. Znamo da imamo kvalitet kad smo uigrani i orni i kada je naš govor tela dobar na terenu, onda smo agresivni ka napred, što nas i krasi. Ipak, ima još taktičkih detalja na kojima treba da radimo“, dodao je trener Crvene zvezde.

Šampion Srbije će do kraja priprema u Turskoj odigrati još dve prijateljske utakmice i to protiv Ludogoreca i Austrije Lustenau.

„U planu je još šest treninga i dve utakmice do petka. Igrači su slobodni sutra, danas su oni koji nisu imali priliku da zaigraju, što nema veze s tim da li su zaslužili, već sa veličinom grupe, dopunili performanse trčanjem. Priključio nam se i Vigo… Imaćemo dva treninga u utorak, potom trening i utakmicu u sredu, onda opet treninge u četvrtak i u petak još jedan meč. Igrači će po povratku u Beograd dobiti dva slobodna dana, da se spreme psihički za početak prolećnog dela sezone“, zaključio je Milojević.

(Tanjug)

