Milojević: Zadovoljan sam, ali moramo da vratimo igrače

BEOGRAD – Trener fudbalera Crvee zvezde Vladan Milojević izjavio je da je pobeda najvažnija u meču protiv Radničkog iz Niša (2:0) u derbiju 2. kola Superlige Srbije.

„Pobeda je najbitnija, ima dosta igrača totalno van ritma i moramo da ih vratimo, ubeđen sam da će prebroditi situaciju. Daćemo im minutažu, zadovoljan sam najviše zbog tri boda“, rekao je Milojević na konferenciji za medije posle utakmice.

Prema njegovim rečima pojačanju Nikoli Stojiljkoviću potrebno je vreme da se vrati u pravi ritam nakon povrede.

„Stojiljković dobro radi, ali ga je omela povreda i mnogo je odsustvovao, to se vidi. Moramo da budemo strpljivi. Nije zaboravio da igra fudbal, to je sigurno“, rekao je on.

Milojević je čestitao vaterpolistima Srbije i mladoj teniserki Olgi Danilović na velikim uspesima ovog vikenda.

„Pokazali su kako se bori za zemlju. Puno mi je srce i drago mi je zbog njih“, zaključio je Milojević.

Pomoćnik trener Radničkog Dragan Šarac žali za šansom Marka Mrkića iz prvog poluvremena.

„Izašli smo visoko Zvezdi, nismo joj dozvolili pas, zato je preskakala igru. Ipak, u drugom poluvremenu smo pali, pokušavali smo koliko smo mogli… Nije lako igrati protiv Zvezde, hrabro smo se suprostavili, imali smo i odličnu šansu, ali naš napadač je slabo reagovao“, naveo je Šarac.

Šarac je objasnio i da je prvom treneru Nenadu Lalatoviću pozlilo pred meč sa bivšim klubom.

„Pozlilo mu je, odlučio je da ostane kod kuće. Vratili smi se iz Izraela, sa temperature od 38 stepeni, uz veliku vlažnost vazduha, a nismo ni odlazili u Niš, već direktno došli za Beograd i to juče“, objasnio je Šarac.

Fudbaleri Crvene zvezde u utorak putuju za Litvaniju na revanš protiv Suduve u 2. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, dok Radnički u četvrtak čeka Makabi iz Tel Aviva u istoj rundi za Ligu Evrope.

(Tanjug)