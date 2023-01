Milojević: Zadovoljan sam zalaganjem i odgovornošću igrača

ANTALIJA – Imali smo otvorene prilike, ali dugujemo golove i sebi i navijačima, bez obzira na to što su prijateljske utakmice, izjavio je trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević nakon utakmice sa Koperom.

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su danas ekipu Kopera 1:0 (1:0) u prijateljskom meču na pripremama u turskoj Antaliji.

„Što se tiče rezultata, nije nam to primarni cilj na pripremama, ali uvek je lepo pobediti. U jednom delu igre smo bili veoma dominantni, to je delovalo efektno i lepo, s tim da je izostao drugi gol. Zadovoljan sam zalaganjem i odgovornošću igrača, a postoje finese koje treba da doradimo. Nije to perfektno, ali imamo još sedam, osam dana da na tome radimo“, izjavio je Milojević za zvanični sajt kluba.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.