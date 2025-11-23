Milojević: Znali smo da će se Javor braniti sa 10 igrača

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je večeras posle poraza od Javora da je njegov tim očekivao izrazito zatvorenu i defanzivnu igru protivnika, ali da nije uspeo da pronađe rešenje za takav pristup.

„Znali smo da će se Javor povući i igrati sa desetoricom igrača u kaznenom prostoru. Stvorili smo dosta prilika, ali jednostavno nismo uspeli da probijemo njihovu odbranu. Taj gol nam je falio“, rekao je Milojević za TV Arena sport.

Zvezda je danas poražena na gostujućem terenu u Ivanjici od Javora 0:1, u 16. kolu Super loge.

Milojević je dodao da je Javor, u skladu sa očekivanjima, čekao šansu iz kontre i da ju je iskoristio zahvaljujući slaboj reakciji njegovog tima.

„Loše smo se postavili u toj situaciji i primili gol. Da li su ga zaslužili ili ne, sada više nije toliko važno. Nemam šta da zamerim igračima, borili su se do kraja i dali maksimum. Imam utisak da bismo igrali još sto minuta, ne bismo uspeli da postignemo pogodak“, istakao je trener Zvezde.

