Milosavljević 88. na 10 kilometara, Klebo osvojio osmo olimpijsko zlato

Srpski reprezentativac Miloš Milosavljević zauzeo je danas 88. mesto u kros kantriju slobodnim stilom na 10 kilometara na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Milosavljević je kroz cilj na stazi u Tezeru prošao za 25:46,5 minuta, što je na kraju bilo dovoljno za 89. poziciju od 113 takmičara.

Zlatnu medalju osvojio je Norvežanin Johanes Hesflot Klebo koji je trku završio za 20:36,2 minuta. On je tako osvojio treće zlato na ovim Igrama, a ukupno osmu zlatnu olimpijsku medalju u karijeri.

Srebro je pripalo Francuzu Matijasu Deložu koji je za 4,9 sekundi bio sporiji od pobednika, dok se na poslednji stepenik pobedničkog postolja popeo Norvežanin Ejnard Hedegart pošto je za sunarodnikom zaostao 14 sekundi.

(Beta)

