Milošević: Bolje od ovog ne možemo

BEOGRAD – Trener fudbalera Partizana Savo Milošević, posle poraza od Mančester Junajteda, rekao je da je ponosan na to kako su njegovi igrači odigrali.

Partizan je minimalno poražen od Junajteda u trećem kolu Lige Evrope.

„Čestitke Mančesteru na pobedi, a možda još veće čestitke mojim momcima za sve ono što su prikazali u svih 90 minuta. Nije lako biti ravnoravan čak i bolji rival. Oni su to uradili i to je fantastično. Videli ste sami, to su neke druge brzine, ali su se posle početka prilagodili nam ritam i bili ravnopravni. U ovom ne možemo bolje od ovog“, rekao je sinoć Milošević na konferenciji za medije.

On je istakao zadovoljstva zbog ambijenta koji su napravili navijači u Humskoj.

„Jako mi je drago da je ambijent bio takav, da smo pokazali Evropi i svetu da možemo da budemo civilizovani i da organizujemo veliku utakmicu, jer stalno pričamo da smo veliki klub“, rekao je Milošević.

Milošević nije hteo da komentariše spornu situaciju u 66. minutu, kada Partizanu nije dosuđen penal.

„Neću komentarisati suđenje, ne činim to ni u našoj ligi, pa neću ni ovde. To nije moj posao“.

Trener crno-belih dobio je čestike od novinara na izdanju tvog tima, uprkos porazu.

„Zaista od srca hvala. Što se tiče drugog poluvremena, dali smo svoj maksimum, uspevali smo da dođemo do protivničkog šesnaesterca, a po tome se meri današnji fudbal. Imali smo šanse, čak ponedke i dobre i mislim da smo uspeli da se izmerimo sa dobrim protivnikom na evropskom nivou“.

Engleski novinar pitao je trenera Partizana da li mu je delovalo da Junajted ne bi postigao gol da nije bilo penala i čemu se nada na Old Traford 7. novembra.

„Mogao je da postigne gol. Ima mnogo opasnih igrača napred, uspeli smo da neutrališemo veći deo tog kvaliteta napred, a za to ima zasluge naša zadnja linije. Što se tiče Old Traforda, naš jedini cilj je da damo svoj maksimum i da ni za čim ne žalimo“.

Partizan je posle ovog poraza treći na tabeli u grupi L.

„Mislim da je ovaj nivo igre koji smo pokazali večeras dovoljan da izborimo plasman u drugu fazu. Ako uspemo da održimo ovaj nivo u naredne tri utakmice, mislim da nećemo imati problema“, rekao je Milošević, koji se osvrnuo i na ovacije posle meča.

„Moram reći da sam prezadovoljan, to se ne dešava često u Srbiji. Sigurno govori mnogo o kvalitetu naše igre, ne samo na ovoj utakmici, nego i na prethodnim. Ono što mi to govori jeste da smo na pravom putu, ali i da su igra Partizana i ono što Partizan radi – pravi put. Ovo je najviše što možemo da uradimo, da i posle poraza dobijamo ovacije. Više od toga ne možemo“, zaključio je Milošević.

(Tanjug)